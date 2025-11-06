YouTuberのRちゃんの元恋人でYouTuberのとしぴさんが2025年11月5日にXで、Rちゃんに法的措置を取ることを示唆した。

「亭主関白っぽいポーズをされたときに...」

Rちゃんととしぴさんは6月にYouTuberのヒカルさんのチャンネルで企画された「彼氏オーディション」を通じて結ばれたが、8月に破局したことを発表していた。

破局の理由についてRちゃんは8月11日に投稿した動画の中で、YouTubeの開設や自身のチャンネルの買取をお願いされ、「私との結婚ってビジネスなのかな」と感じたと告白。

一方、9月1日にYouTuberのみゆうさんの動画に出演した際、Rちゃんは、自宅で過ごしている際に、愛犬がとしぴさんの身体の上で粗相をしてしまい、「うんこされるお前めっちゃキモい」と感じたと明かした。また、シャワー後のとしぴさんが、半裸状態で出てきたとき、「その瞬間になんかサッてなった」と気持ちが冷めた瞬間について話していた。

また、Rちゃんは3日に公開されたYouTuberグループ・えびじゃの動画の中でも、このエピソードを披露。「座り方が、私がうんち拭いてるのに、こう亭主関白っぽいポーズをされたときに『は？ 死ね』ってなったの」「自分の家に進撃の巨人がいたら耐えられない」と話していた。

「法的に進めるのが合理的」

これに対し、としぴさんは4日にXで「大型YouTuberのチャンネルでいつまで、進撃の巨人だの言ってんの？」と切り出し、「流石に風説の流布や名誉毀損に該当することは理解してるのかな？」と疑問を呈した。

また、5日には他のユーザーの投稿を引用した上で、「お金に興味はないので、刑事事件として立件できるように関係各所にコミュニケーションとります」と法的措置を取ることを示唆。一方、Rちゃんについての暴露は考えていないとし、「それなら建設的に裁判で争います」とつづっていた。

さらに6日には「告訴するのはありえん」という声が多く届いたことを明かしつつ、「俺が話してるのは"思い出話"と"事実じゃない部分の訂正"だけ。相手を落としたことなんて一度もない。それなのに、相手の言うことだけが『正』になって、事実を訂正しただけで叩かれる」と説明。

としぴさんは、「過去の人たちも、守るものがあって黙るしかなくて、結果として"事実じゃないこと"が"事実"として広まっていった。それってやっぱりおかしいと思う」と問題提起し、「今まで我慢して黙ってきたけど、証拠を不特定多数に出せば"プライバシー侵害"になる。だからこそ、法的に進めるのが合理的」とつづっていた。