全日本プロレス「北海道ダイナマイトシリーズ２０２５」（３日、北海道札幌・アパホテル＆リゾート札幌）観衆７２８

　全日本プロレスは３日、北海道札幌・アパホテル＆リゾート札幌で「北海道ダイナマイトシリーズ２０２５」を開催した。

　メインイベントの三冠ヘビー級選手権試合で王者・宮原健斗が２１分５８秒、シャットダウンスープレックスホールドで大森北斗を破り２度目の防衛に成功した。

　試合後、宮原はリング上でマイクを持ち大森へ「オレは優しいスーパースターだからオマエに一言アドバイスをあげておこう。誰しもがこのプロレス界でナンバーワンになれるわけじゃない。ただな、オマエ今日戦ったけど、オンリーワンにはなれる可能性はあるんじゃないか。いいかこの世界はな、ナンバーワンが必ずしも勝つとは限らないんだよ。オンリーワンが上回る時もあるんだ。大森北斗、次会う時はこの業界のオンリーワンになってオレの前に現れろよ」とメッセージを送った。

　そして「さぁ２度目の防衛を果たし、次は挑戦者、誰とオレが戦うところが見たいか。次の挑戦者まだ決まっていないが、舞台はもうここで決める。２０２５大みそかだ！いいな、２０２５年１２月３１日、ゼンニチ大みそかでこのベルトの３度目の防衛戦をおこなう」と宣言した。

　さらに「誰が名乗り出るか、オレから目を離すな。いいな、２０２５年１２月３１日大みそかだ」と１２・３１代々木第二体育館大会でのＶ３戦を見据えた。

　バックステージでも「３度目の防衛戦を大みそか、２０２５プロレス界の大みそか日に指定する。いいな、挑戦者は名乗りを上げろ。舞台はゼンニチ大みそかのだ」と呼びかけていた。

　◆１１・３札幌全成績

　▼第１試合　６人タッグマッチ　２０分１本勝負

青柳優馬、○安齊勇馬、田村男児（１０分１４秒　ギムレット→片エビ固め）斉藤ジュン、本田竜輝、井上凌●

　▼第２試合　６人タッグマッチ　２０分１本勝負

黒潮ＴＯＫＹＯジャパン、○羆嵐、立花誠吾（９分１７秒　ダイビングセントーン→体固め）佐藤光留、吉田考志●、斗猛矢

　▼第３試合　Ｒｏａｄ　ｔｏ　世界最強タッグ決定リーグ戦　タッグマッチ　３０分１本勝負

○綾部蓮、タロース（８分０１秒　ダブルチョークスラム→体固め）青柳亮生、ライジングＨＡＹＡＴＯ●

　▼第４試合　Ｒｏａｄ　ｔｏ　世界最強タッグ決定リーグ戦　タッグマッチ　３０分１本勝負

○ザイオン、オデッセイ（１５分３４秒　ダイビングヘッドバット→片エビ固め）芦野祥太郎●、潮粼豪

　▼アジアタッグ選手権試合　６０分１本勝負

王者組・○ＭＵＳＡＳＨＩ、吉岡世起（１３分４５秒　エストレージャフトゥーロ→片エビ固め）挑戦者組・鈴木秀樹、小藤将太●

　▼メインイベント　三冠ヘビー級選手権試合　６０分１本勝負

○王者・宮原健斗（２１分５８秒　シャットダウンスープレックスホールド）挑戦者・大森北斗●