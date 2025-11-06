◆全日本プロレス「北海道ダイナマイトシリーズ２０２５」（３日、北海道札幌・アパホテル＆リゾート札幌）観衆７２８

全日本プロレスは３日、北海道札幌・アパホテル＆リゾート札幌で「北海道ダイナマイトシリーズ２０２５」を開催した。

メインイベントの三冠ヘビー級選手権試合で王者・宮原健斗が２１分５８秒、シャットダウンスープレックスホールドで大森北斗を破り２度目の防衛に成功した。

試合後、宮原はリング上でマイクを持ち大森へ「オレは優しいスーパースターだからオマエに一言アドバイスをあげておこう。誰しもがこのプロレス界でナンバーワンになれるわけじゃない。ただな、オマエ今日戦ったけど、オンリーワンにはなれる可能性はあるんじゃないか。いいかこの世界はな、ナンバーワンが必ずしも勝つとは限らないんだよ。オンリーワンが上回る時もあるんだ。大森北斗、次会う時はこの業界のオンリーワンになってオレの前に現れろよ」とメッセージを送った。

そして「さぁ２度目の防衛を果たし、次は挑戦者、誰とオレが戦うところが見たいか。次の挑戦者まだ決まっていないが、舞台はもうここで決める。２０２５大みそかだ！いいな、２０２５年１２月３１日、ゼンニチ大みそかでこのベルトの３度目の防衛戦をおこなう」と宣言した。

さらに「誰が名乗り出るか、オレから目を離すな。いいな、２０２５年１２月３１日大みそかだ」と１２・３１代々木第二体育館大会でのＶ３戦を見据えた。

バックステージでも「３度目の防衛戦を大みそか、２０２５プロレス界の大みそか日に指定する。いいな、挑戦者は名乗りを上げろ。舞台はゼンニチ大みそかのだ」と呼びかけていた。

◆１１・３札幌全成績

▼第１試合 ６人タッグマッチ ２０分１本勝負

青柳優馬、○安齊勇馬、田村男児（１０分１４秒 ギムレット→片エビ固め）斉藤ジュン、本田竜輝、井上凌●

▼第２試合 ６人タッグマッチ ２０分１本勝負

黒潮ＴＯＫＹＯジャパン、○羆嵐、立花誠吾（９分１７秒 ダイビングセントーン→体固め）佐藤光留、吉田考志●、斗猛矢

▼第３試合 Ｒｏａｄ ｔｏ 世界最強タッグ決定リーグ戦 タッグマッチ ３０分１本勝負

○綾部蓮、タロース（８分０１秒 ダブルチョークスラム→体固め）青柳亮生、ライジングＨＡＹＡＴＯ●

▼第４試合 Ｒｏａｄ ｔｏ 世界最強タッグ決定リーグ戦 タッグマッチ ３０分１本勝負

○ザイオン、オデッセイ（１５分３４秒 ダイビングヘッドバット→片エビ固め）芦野祥太郎●、潮粼豪

▼アジアタッグ選手権試合 ６０分１本勝負

王者組・○ＭＵＳＡＳＨＩ、吉岡世起（１３分４５秒 エストレージャフトゥーロ→片エビ固め）挑戦者組・鈴木秀樹、小藤将太●

▼メインイベント 三冠ヘビー級選手権試合 ６０分１本勝負

○王者・宮原健斗（２１分５８秒 シャットダウンスープレックスホールド）挑戦者・大森北斗●