青森県庁（青森市）近くのアパホテルが、冷暖房使用不可の客室を「訳ありプラン」として提供しているとして、SNS上で大きな注目を集めている。館内設備工事の影響で冷暖房が使用できず、代わりにファンヒーターを貸し出すとしている。この「訳ありプラン」は、実は他のアパホテルにもある。アパグループ社長室の担当者は2026年1月16日、明確な開始時期は分からないとしつつも、少なくとも10年以上前から行っていると取材に明かした