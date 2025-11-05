今年度のクマの出没件数が、過去最多を上回るペースで増加しています。政府も対策に本腰を入れ始め、自衛隊は5日にも秋田県で活動を開始。ただ、銃撃を行うことや武器の携帯は想定されていません。ライフル銃を扱える機動隊員による駆除も検討されています。

■2023年度の同じ時期の約1.6倍

小栗泉・日本テレビ報道局特別解説委員

「環境省は、今年4月〜9月のクマの出没件数が2万件を超え、2023年度の同じ時期の約1.6倍という過去最多を上回るペースで増加していると発表しました。しかも北海道のヒグマは出没数が公表されていないので、これは本州などのツキノマグマだけの数字です」

藤井貴彦キャスター

「本当にクマの被害で亡くなった方も多くなっているので、政府も本腰を入れざるを得ないですね」

■金属製の箱ワナ、重さ100キロ超

小栗委員

「5日にも自衛隊の部隊が秋田県で活動を開始すると、小泉進次郎防衛大臣が4日発表しました。これは秋田県知事からの要望を受けてのものですが、具体的にどんな活動が想定されるのでしょうか」

「秋田県の猟友会が活動している映像があります。箱ワナを使ってクマを捕獲した後、空になった箱ワナを車の荷台に載せていますが、重さは100キロを超えていて、男性6人がかりで、ようやく載せることができました」

藤井キャスター

「金属製なので重そうですよね」

■自衛隊が活動開始、警察庁でも準備

小栗委員

「今回は自衛隊法第100条に基づく『輸送事業』で、こうした箱ワナの運搬支援などを自衛隊が行う予定です。一方で、クマの銃撃や武器を持ち歩くことは想定していないと、防衛省関係者は指摘しています」

藤井キャスター

「ただ、活動中に自衛隊の皆さんにクマが襲ってきたら、どうするのでしょうか？」

「その点、小泉大臣は県や猟友会の助言も受けながら、万全の安全対策をした上で活動する、隊員にはいざという時には、身を守るための行動を躊躇（ちゅうちょ）なく取るようにさせたいと述べています」

「また警察庁では、警察官がライフル銃で駆除を行うことを検討しています。警察官は、警察官職務執行法という法律に基づいて武器を使用できますが、地域の一般の警察官が持つピストル（拳銃）ではクマの分厚い体を貫通せず、効かない可能性が高いです」

「一方で、普段からテロの制圧訓練をしている機動隊の隊員の一部はライフル銃を扱えるため、機動隊員がクマの駆除を行うことも現在検討しているということです。警察庁は4日に秋田県、そして5日に岩手県へ担当幹部を派遣して準備を進めています」

■クマ出没時の「誘引物」トップは？

藤井キャスター

「政府も危機感を持って対応していると思いますが、私たちも被害を減らすために、何かできることはあるのでしょうか？」

小栗委員

「それを考える上で、クマの映像を見ていただきたいです。10月下旬に富山県で撮影されたものです。木の上でクマが夢中になって食べているのは、柿の実です。人里に降りてくるクマの約7割が柿目当てという調査があります」

「クマを人里に呼んでしまう誘引物は、柿が71％と圧倒的に多いです。他にも栗・ブドウ・家畜や養魚の飼料・ゴミ（コンポスト等）などもあります（令和7年度第1回クマ被害対策等に関する関係省庁連絡会議より、兵庫県立大・横山真弓教授の資料をもとに作成）」

「クマが好むものを知ってできる限り伐採するなど、減らしておくということも、私たちができるクマ対策の1つだと呼び掛けられています」