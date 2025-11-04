「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の４日正午現在で大塚商会<4768.T>が「売り予想数上昇」５位となっている。



４日の東証プライム市場で、大塚商会が３日ぶりに反落。同社は先週末１０月３１日に第３四半期累計（１～９月）の決算を発表し、連結営業利益は前年同期比２７．５％増の６６５億２９００万円となった。企業のＩＴ投資需要は底堅く、システムインテグレーション事業などが堅調だった。同社は８月の第２四半期決算の発表時に２５年１２月通期業績予想を増額修正しており、この日はいったん材料出尽くし感からの売りが優勢となっている様子だ。



出所：MINKABU PRESS