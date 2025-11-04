ファナックは急伸し４年２カ月ぶり高値圏、２６年３月期は一転最終増益の見通し

ファナック<6954.T>は大幅高で３連騰。２０２１年９月以来、約４年２カ月ぶりの高値をつけた。前週末１０月３１日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を上方修正した。売上高予想を前回予想の８０７０億円から８１８８億円（前期比２．７％増）、営業利益予想を１５９５億円から１７５９億円（同１０．７％増）、最終利益予想を１４３０億円から１５７３億円（同６．６％増）に引き上げた。最終利益は減益予想から一転して増益を見込んでおり、業況を評価する買いが流入している。



直近の事業環境や業績動向を織り込んだ。１０月から来年３月までの想定為替レートは１ドル＝１４０円、１ユーロ＝１６５円を想定する。９月中間期は売上高が４０７５億６８００万円（前年同期比５．１％増）、営業利益が８５９億６４００万円（同１３．７％増）、最終利益が７９８億２０００万円（同１４．２％増）だった。ＦＡ部門ではＣＮＣシステムの売り上げがインドや中国で堅調に推移。ロボット部門では中国や米州が好調だった。ロボマシン部門もインド関連の需要が追い風となり、サービス部門を除いた３部門が増収となった。



第２四半期（７～９月）の受注高は２０５３億円で前年同期比１０．６％増、前四半期比０．３％減だった。



