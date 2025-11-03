¤Ä¤¤¤Ä¤¤±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ª¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¼Äß· ¹ ～¸÷·Êver.～¡×¡Ú¤¢¤ß¤¢¤ßÅ¸¼¨»£¤ê²¼¤í¤·¡ÛÆÃ·±¸å¤Î»Ñ¤ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½
¡¡¥¿¥¤¥Èー¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¹¥Ô¥ê¥Æ¥¤¥ë¡Êspiritale¡Ë¡×¤è¤êÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¼Äß· ¹ ～¸÷·Êver.～¡×¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢QualiArts¤È¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ë°éÀ®¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¼Äß· ¹¡×¤òÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡º£²ó¤Ï¥²ー¥àÆâ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¸÷·Ê¡×¤Î¥«ー¥É¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥â¥Áー¥Õ¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±¿Æ°ÉÔÂ¤ÇÂÎÎÏ¤â¶ÚÎÏ¤â¤Ê¤¤Èà½÷¤é¤·¤¤¡¢¤Õ¤é¤Õ¤é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Î¥·ー¥ó¤À¤¬¡¢¤½¤Î´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë¿´¤¬Æ°¤«¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£Èà½÷¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¼ê¸µ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¾þ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¸«»ö¤ËºÆ¸½¡ª
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤¯¤¿¤¯¤¿´¶¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬¤«¤Ä¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¤È»×¤ï¤º²¿ÅÙ¤â¸«Ä¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¸ø¼°¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤â¡¢Èè¤ìÀÚ¤Ã¤¿´é¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥®¥ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³Û¤äËË¤Ëº£¤Ë¤â¤·¤¿¤¿¤êÍî¤Á¤½¤¦¤Ê´À¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¾¯¤·´Ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÌÜ¸µ¤äÎÏ¤¬È´¤±¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Âç¤¤¯³«¤±¤¿¸ý¸µ¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤âÀäÌ¯¤À¡£Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê·ª¿§¤ÎÄ¹¤¤È±¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¢¥Ñー¥Ä¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
Á°È±¤Ï¹õ¤¤¥¯¥ê¥Ã¥×¤ÇÎ±¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
´é¤Î´À¤âºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
Ä¹¤¤È±¤ÏÆ©¤ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë
¡¡¼Äß·¹¤¬¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë°áÁõ¤Ï¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢¤À¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¥»¥¯¥·ー¤Ê¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¥Ü¥Ç¥£¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¥¹¥ì¥ó¥Àー¤ÊÂÎ·¿¤Ç¡¢¤½¤Î¤Û¤Ã¤½¤ê¤È¤·¤¿ÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤â¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£¤³¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢¤â¡¢¶ß¤ä¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤ÎÉôÊ¬¤Ê¤É¡¢ÃúÇ«¤Ëºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¦¥§¥¢¤Î¥·¥ï¤Ê¤É¡¢ÁÇºà´¶¤Î°ã¤¤¤â¤è¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë
¤¢¤Þ¤êÂÎ¤ÏÆ°¤«¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢²ÚÔú¤ÊÂÎ·¿¤À
¼ê¤À¤±¸«¤Æ¤â¡¢ÎÏ¤¬È´¤±¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë
¡¡¥¦¥§¥¢¤Î²¼È¾¿È¤ÏÈ¾¥º¥Ü¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¤ÏÇò¤¯¤ÆºÙ¤¤Â¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£Â¸µ¤Ï¡¢³ØÀ¸¤é¤·¤¤¥½¥Ã¥¯¥¹¤ËÇò¤¤¥·¥åー¥º¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¡£ÂæºÂ¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿Àî±è¤¤¤Î¥¿¥¤¥ë¤òÌÏ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤âº£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¦¥§¥¢¤Î²¼È¾¿È¤ÏÈ¾¥º¥Ü¥ó¤À
ÊÒÂ¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ýー¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
ÂæºÂ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¸µ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¡¤³¤Á¤é¤Î¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¼Äß· ¹ ～¸÷·Êver.～¡×¤Ï¡¢¸½ºß¤¢¤ß¤¢¤ß½©ÍÕ¸¶¥é¥¸¥ª²ñ´ÛÅ¹¤ÇÅ¸¼¨Ãæ¤Î¥Ç¥³¥Þ¥¹¤À¡£¸½ºßÍ½Ìó³«»ÏÆü¤Ê¤É¤ÏÌ¤Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï°ìÅÙ¤ªÅ¹¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¼ÂÊª¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤ÆÍß¤·¤¤¡£¡Ú¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥êー¡Û
THE IDOLM@STER & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.