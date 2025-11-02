SF・ホラーの鬼才、ジョン・カーペンター監督が80年代に手掛けた３作『ニューヨーク1997』『ゼイリブ』『ザ・フォッグ』が、キネカ大森（東京都品川区）にて11月7日 (金）より２週間限定で上映されることが決定した。国内上映権終了に伴うもので、今回の上映が最後のスクリーン上映となる。

『ニューヨーク1997』(81)は、元特殊部隊の囚人スネーク・プリスキン（カート・ラッセル）が、監獄となったマンハッタン島から大統領の救出を目指すSFアクション。『ゼイリブ』(88)は、人間になりすますエイリアンを見分けることができるサングラスを拾ったネイダ（ロディ・パイパー）が、エイリアンの地球侵略を阻止しようとするSFスリラー。『ザ・フォッグ』(80)は、100年前の恨みを晴らすべく、港町の誕生100年祭に亡霊たちが霧とともに現れるホラー。

今回の上映では、2022年の特集上映「JOHN CARPENTER Retrospective 2022」の際にリリースされた、大島依提亜デザインのグッズを数量限定で再販売。ロングTシャツ、ポスター、VHS風デザインのパッケージに収められた豪華パンフレットがラインナップされている。

『ニューヨーク1997』『ゼイリブ』『ザ・フォッグ』

上映期間：11月7日（金）から11月20日（木）まで

劇場：キネカ大森 https://ttcg.jp/cineka_omori/

販売グッズ：

・ロングTシャツ（数量限定）販売価格：5,500円（税込）

・ジョン・カーペンターレトロスペクティブ2022 ポスター B2サイズ（数量限定）販売価格：2500円（税込）

・ジョン・カーペンターレトロスペクティブ2022 パンフレット（数量限定）販売価格：1,300円（税込）

©1981 STUDIOCANAL SAS -All Rights Reserved

©1979 STUDIOCANAL

©1988 STUDIOCANAL S.A.S. All Rights Reserved.