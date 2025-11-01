【Numbers to know】Glossy編（10/25〜10/31）： P&G 、1Q売上3％増 SK-IIが2桁成長 ほか
「Numbers to know」では、Digiday Japan編集部が今週（10月25日（土）〜10月31日（金））、Glossyで注目した数字をご紹介します。
224億ドル
P&G、第1四半期売上224億ドルP&Gは、2026会計年度第1四半期の純売上高が前年同期比3％増の224億ドル（約3兆6260億円）だった。ビューティー部門は6％増、グルーミング部門は5％増と堅調で、とくにSK-IIが12％増と成長を牽引した。一方で同社は、業務効率化の一環として最大7000人の非製造部門を削減する方針を示し、機動的で自律的な組織への再構築を進める見通しだ（digiday.jp）。
55店舗
ケリング、55店舗を閉鎖ケリングは第3四半期決算で、売上高が前年同期比5％減の34億ユーロ（約5460億円）だった。グッチの売上は前年比14％減だったが、第1四半期の25％減から改善し、再建の兆しを見せている。同社は2025年に入って55店舗を閉鎖し、その半数がグッチによるものだ。CEOルカ・デ・メオ氏は「ブランドとグループを本来の地位に戻すため、再建に全力で取り組む」と述べた（digiday.jp）。
120％