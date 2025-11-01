¡ÚÀ°ÂÎ¥×¥í¤¬»ØÆî¡Û¿²¤Æ¤âÈè¤ì¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ø¡£30ÉÃ¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¤¹¤ë¡¢¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¤Î½¬´·
¡Ö¿²¤Æ¤âÈè¤ì¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÄ«¤«¤éÂÎ¤¬½Å¤¤¡×¡Ö¤à¤¯¤ß¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«°ú¤«¤Ê¤¤¡×¡½¡½¡£
¤½¤ó¤ÊÉÔÄ´¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢ÂÎ¤ÎÃæ¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤¿¡ÈÏ·ÇÑÊª¤ÎÂÚ¤ê¡É¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¿·´©¡Ø¤¹¤Ã¤¤ê¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ëÌð¾å¿¿Íý·Ã¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÉÔÄ´¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¼«ÎÏÀ°ÂÎ¤Ç¡È¤á¤°¤ê¡É¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç²þÁ±¤Ç¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡×¤È¤Ï¡¢À°ÂÎ»Õ¤äïªµä»Õ¤Î¼êµ»¤ò¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤ª¤³¤Ê¤¦¥á¥½¥Ã¥É¡£Ï·ÇÑÊª¤òÎ®¤·¡¢ÄË¤ß¤ä¥³¥ê¡¢ÉÔÄê½¥ÁÊ¤òº¬ËÜ¤«¤éÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢Á´¹ñ¤ÇÌó1Ëü5000¿Í¤¬¼ÂÁ©Ãæ¡£
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¿·´©¡Ø¤¹¤Ã¤¤ê¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡Ù¤«¤é¡¢30ÉÃ¤Ç¤á¤°¤ê¤òÂ¥¤¹¥á¥½¥Ã¥É¤òÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ó¤À¤«½Å¤À¤ë¤¤¡Ä¤È´¶¤¸¤ë¥â¥ä¥â¥ä¤ÎÀµÂÎ
¡¡ÅìÍÎ°å³Ø¤Ë¤Ï¡ÖÉÔÄÌÂ¨ÄË¡Ê¤Õ¤Ä¤¦¤½¤¯¤Ä¤¦¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÈÎ®¤ì¤¬ÂÚ¤ë¤È¡¢ÄË¤ß¤äÉÔÄ´¤¬À¸¤¸¤ë¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£
¡¡·ì±Õ¡¦¥ê¥ó¥Ñ¡¦ÂÎ±Õ¡¦µ¤¤ÎÎ®¤ì¡½¡½¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¤á¤°¤ê¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢ÂÎ¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤È¤·¤¿ÉÔ²÷´¶¤¬¤¿¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢±¿Æ°ÉÔÂ¤ä»ÑÀª¤Î¤¯¤º¤ì¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¡¢Îä¤¨¡¢¿©¤Ù¤¹¤®¤Ê¤É¡¢Æü¡¹¤Î¾®¤µ¤Ê½¬´·¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¡£
¡¡ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÏ·ÇÑÊª¤¬ÂÎÆâ¤Ë¤¿¤Þ¤ê¡¢¥³¥ê¡¦ÄË¤ß¡¦ÈèÏ«´¶¡¦µ¤ÎÏÄã²¼¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¼«ÎÏÀ°ÂÎ¤Ï¡Ö¤¹¤Ã¤¤ê¡×¤ò¼è¤êÌá¤¹½¬´·
¡¡¤½¤³¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢¡Ö¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¡£
¡¡ÅìÍÎ°å³Ø¤ÎÃÎ·Ã¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¼ê¤ÇÂÎ¤òÀ°¤¨¡¢Ï·ÇÑÊª¤òÎ®¤·¤Æ¡È¤á¤°¤ê¡É¤ò¼è¤êÌá¤¹ÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¡¡À°ÂÎ¤äïªµä¤ËÄÌ¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼«Âð¤ÇÂ³¤±¤é¤ì¤ë¡È¼«Ê¬ÀìÍÑ¤ÎÀ°ÂÎ¡É¡£
¡¡¤³¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤Ï¡¢ïªµä»Õ¤ÇÀ°ÂÎ¼£ÎÅ²È¤Ç¤â¤¢¤ë»ä¤ÎÉã¡¦Ìð¾åÍµ»á¤¬¡¢Ìó50Ç¯¤«¤±¤ÆÂÎ·Ï²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼£ÎÅ¤Ç°ì»þÅª¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢À¸³è½¬´·¤òÊÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤ÐÉÔÄ´¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤ÇÀ°¤¨¤ëÎÏ¤ò°é¤Æ¤è¤¦¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ö¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö5¤Ä¤ÎÏ·ÇÑÊª¡×¤Ç¤ï¤«¤ëÉÔÄ´¤Î¸¶°ø
¡¡»ä¼«¿È¤âÂ¿¤¯¤ÎÀ¸ÅÌ¤µ¤ó¤ò»ØÆ³¤¹¤ëÃæ¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½Âå¿Í¤ÎÉÔÄ´¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢ÂÎ¤È¿´¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÏ·ÇÑÊª¡×¤¬¸¶°ø¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¡¡¼«ÎÏÀ°ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÏ·ÇÑÊª¤ò5¤Ä¤ËÊ¬Îà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡5¤Ä¤ËÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉÔÄ´¤Î¸¶°ø¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢ÂÐºö¤ÎÊý¸þÀ¤¬¸«¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡ã5¤Ä¤ÎÏ·ÇÑÊª¡ä
¡¡¡Â©¡Ê¤½¤¯¡Ë¡§ÇÙ¤Ë»Ä¤Ã¤¿¸Å¤¤¶õµ¤
¢¡¡·ì¡Ê¤±¤Ä¡Ë¡§Î®¤ì¤Î°¤¤·ì±Õ¡á瘀·ì¡Ê¤ª¤±¤Ä¡Ë
£¡¡¿å¡Ê¤¹¤¤¡Ë¡§Í¾Ê¬¤Ê¿åÊ¬¡á¿åÆÇ¡Ê¤¹¤¤¤É¤¯¡Ë
¤¡¡ÊØ¡Ê¤Ù¤ó¡Ë¡§Ä²¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤¿ÊØ
¥¡¡Ç°¡Ê¤Í¤ó¡Ë¡§¿´¤Ë»Ä¤ë´¶¾ð¤ÎÏ·ÇÑÊª
¿²¤Æ¤âÈè¤ì¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Àõ¤¤¸ÆµÛ¤¬´Ø·¸¤¹¤ë¤³¤È¤â
¡¡5¤Ä¤ÎÏ·ÇÑÊª¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö¡Â©¡Ê¤½¤¯¡Ë¡×¡áÇÙ¤Ë»Ä¤Ã¤¿¸Å¤¤¶õµ¤¤Ï¡¢¸½Âå¿Í¤Ë¤È¤¯¤ËÂ¿¤¤Ï·ÇÑÊª¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¥Þ¥Û¤Î¸«¤¹¤®¤äÄ¹»þ´Ö¤Î¥Ñ¥½¥³¥óºî¶È¤Ê¤É¤ÇÇØÃæ¤¬´Ý¤Þ¤ê¡¢ÇÇØ¤Î»ÑÀª¤¬½¬´·¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¶»³Ô¡Ê¤¤ç¤¦¤«¤¯¡Ë¤¬¹Å¤¯¤Ê¤ê¡¢¸ÆµÛ¤Ï¤É¤ó¤É¤óÀõ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÇÙ¤ÎÆ¯¤¤¬¼å¤Þ¤ë¤È¡¢¸Å¤¤¶õµ¤¡ÊÆó»À²½ÃºÁÇ¡Ë¤¬ÂÎÆâ¤Ë»Ä¤ê¡¢¿·Á¯¤Ê»ÀÁÇ¤ò½½Ê¬¤Ë¼è¤ê¹þ¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼«Î§¿À·Ð¤¬Íð¤ì¤¿¤ê¡¢ÉÔÌ²¤ä·ì°µ¤Î¾å¾º¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¿²¤Æ¤âÈè¤ì¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡½¡½¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ï¡¢Àõ¤¤¸ÆµÛ¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö30ÉÃ¸ÆµÛË¡¡×¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¡ª
¡¡¤½¤³¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤Î¤¬¡¢¡Ö¿¼¤¯Â©¤ò¤¹¤ë¡×½¬´·¤Ç¤¹¡£
¡¡¿¼¤¤¸ÆµÛ¤Ï¡¢¼«Î§¿À·Ð¤ÎÄ´À°¤ä½Ï¿ç¡¢·ìÎ®Â¥¿Ê¤Ë¸ú²ÌÅª¡£
¡¡¼«ÎÏÀ°ÂÎ¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¤â¡¢ºÇ½é¤Ë¤ª¤³¤Ê¤¦¤Î¤¬¡Ö30ÉÃ¸ÆµÛË¡¡×¤Î¥ï¡¼¥¯¡ÊÊýË¡¤Ï¸åÈ¾¤Ç¾Ò²ð¡Ë¡£
¡¡¤³¤Î¸ÆµÛË¡¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤È¡¢Á´¿È¤Î¶ÛÄ¥¤¬¤æ¤ë¤ß¡¢µ¤·ì¤ÎÎ®¤ì¤¬¤¤¤Ã¤¤ËÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤¯¤Ë¿²¤ëÁ°¤Ë¿ô²ó¤ª¤³¤Ê¤¦¤È¡¢½Ï¿ç¤Ç¤¤Æ¡¢Ä«¤ÎÌÜ³Ð¤á¤â¤¹¤Ã¤¤ê¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤âÄ«µ¯¤¤¿¤È¤¡¢ÄÌ¶ÐÅÓÃæ¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢²È»ö¤Î¹ç´Ö¤Ê¤É¡¢¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤¿¤Ã¤¿30ÉÃ¤Ç¡¢ÂÎ¤â¿´¤â¶Ã¤¯¤Û¤É¤¹¤Ã¤¤ê·Ú¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µ¤·ì¤ÎÎ®¤ì¤¬¤¤¤Ã¤¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡ª¡Ö30ÉÃ¸ÆµÛË¡¡×¤Î¥ï¡¼¥¯
¡¡²èÁü¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ê¢¨²èÁü¤Ï¡Ø¤¹¤Ã¤¤ê¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡Ù¤è¤êÈ´¿è¡Ë¡£
¡ý¡Ö30ÉÃ¸ÆµÛË¡¡×¤Î¥ï¡¼¥¯
¡Ú¼ê½ç1¡Û
¢¡¤Ï¤¸¤á¤ëÁ°¤ËÉ¡¤«¤éÂ©¤òÁ´ÉôÅÇ¤½Ð¤¹
¡Ú¼ê½ç2¡Û
¢¡10ÉÃ¤«¤±¤ÆÉ¡¤«¤éÂ©¤òµÛ¤¦
¡¡¤ªÊ¢¤ò¤Õ¤¯¤é¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ºÙ¤¯Ä¹¤¯µÛ¤¦
¡Ú¼ê½ç3¡Û
¢¡10ÉÃ´Ö¡¢Â©¤ò»ß¤á¤ë
¡¡¤ªÊ¢¤Î¤Õ¤¯¤é¤ß¤ò¥¡¼¥×
¡Ú¼ê½ç4¡Û
¢¡10ÉÃ¤«¤±¤ÆÂ©¤òÅÇ¤¯
¡¡¤ªÊ¢¤¬¤Ú¤¿¤ó¤³¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÄ¹¤¯ºÙ¤¯ÅÇ¤¯
¡Ú¼ê½ç5¡Û
¢¡¤¢¤È4²ó·«¤êÊÖ¤¹
¡¡»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢½ñÀÒ¡Ø¤¹¤Ã¤¤ê¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡Ù¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤Ç¤ï¤«¤ë¡Ö20Ê¬¥·¥ç¡¼¥È¥ì¥Ã¥¹¥ó¡×¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ø¤¹¤Ã¤¤ê¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÀ°ÂÎ¥×¥í¤Îµ»Ë¡¤ò±þÍÑ¤·¤¿¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¥á¥½¥Ã¥É¤òÂ¿¿ô·ÇºÜ¡£Ï·ÇÑÊª¤ÎÇÓ½Ð¡¢¥³¥ê¤äÄË¤ß¤Î´ËÏÂ¡¢ÉÔÄê½¥ÁÊ¤ä¤æ¤¬¤ß¤Î²ò¾Ã¤Þ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ëÀ°ÂÎË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¡ú54Ê¬¤ÎÆ°²èÉÕ¤¡Ë¡£
Ìð¾åÍ½ËÉ°å³Ø¸¦µæ½êÂåÉ½¼èÄùÌò
1984Ç¯¡¢Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£¹â¹»Â´¶È¸åÃ±¿ÈÅÏÊÆ¡¢·Ý½ÑÂç³Ø¥×¥é¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Æ¥å¡¼¥È¤Ç°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³Ø¤Ó¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¤ÆÆÈÎ©¡£À®¸ù¤òÌ´¸«¤Æ¡¢Å°Ìë¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡¢¿²¤ë¤Î¤Ï¥½¥Õ¥¡¤Î¾å¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿Ë»¤ÊÀ¸³è¤òÂ³¤±¤¿·ë²Ì¡¢¿´¿È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤¯¤º¤·Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤È¤¡¢Éã¡¦Ìð¾åÍµ¤¬¹Í°Æ¤·Ìó1Ëü5000Ì¾¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡×¤òËÜ³ÊÅª¤Ë³Ø¤Ó¡¢¿´¿È¤Î·ò¹¯¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¡£¤½¤Î¸å¡¢¼«ÎÏÀ°ÂÎ¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ³ÆÃÏ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤Æ¡¢¥¯¥é¥¹¤È¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¡£¤µ¤é¤Ë±Ñ¹ñ¤ÎÌ¾Ìç¥»¥ó¥È¥é¥ë¡¦¥»¥ó¥È¡¦¥Þ¡¼¥Á¥ó¥ºÂç³Ø±¡¤Ç¡Ö¿ÈÂÎ¡×¤ò¤è¤êÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø¤Ó¡¢2019Ç¯¤Ëµ¢¹ñ¡£¸½ºß¡¢¹ñÆâ³°¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¼«ÎÏÀ°ÂÎ¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢½÷À¤Î¤¿¤á¤ÎÍ½ËÉ°å³Ø¤ò¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡¢¡Ø¤¹¤´¤¤¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡Ù¡Ø¤¹¤°¤Ç¤¤ë¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
