この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「イケメン美容師にインタビュー」と題した動画で、22歳のバーバーショップ勤務の美容師さんが登場。今回の動画では、日々の仕事や収入、将来の夢について語った。動画冒頭、「どんな髪型してるんですか？」との問いに「こう、タイトログ、こういう感じですね」と説明し、スタイリッシュな自身のヘアスタイルに自信を覗かせた。



最近スタイリストになったという美容師さんは、「25万ぐらいです。個人事業主なんで、まんま入ってくるみたいな感じ」とリアルな給料事情を明かす。働くバーバーショップ「チルチェアーバーバーショップ」の名前も紹介された。理容師になった理由については、「ずっと髪切ってて、高校生、専門学生の時から。喜んでくれるし、経験にもなるから、職業にしちゃおうかなみたいな」と話し、仕事への情熱を覗かせた。



過去には、成人式の日に友人約20人のヘアカットを2日間徹夜で担当したエピソードも披露。報酬は「タバコくれたりとか、飲み物とか飯をおごってくれたり」と語り、人とのつながりを大切にしている様子がうかがえる。「お金は何に使うことが多いですか？」との問いには「飯っすね、飯多いです」と答え、中野の「二代目ぶどう家」のこってりラーメンを「超うまい」と推薦した。



将来の夢について聞かれると、「こいつに切ってもらえれば間違いないよみたいな知名度欲しいですね」と大きな目標を掲げる。一方で、「貯金マジないっす。13万ぐらいっすね」と等身大の金銭事情も包み隠さず披露。「美容師を目指す後輩たちにメッセージ」として、「間違いなくかっこいい職業ではあるんで、練習し続けて頑張ってほしいですね」と熱いエールで動画を締めくくった。