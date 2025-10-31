バラエティで存在感

ここ数年、芸能人や有名人が週刊誌でスキャンダルを報じられ、一気に仕事を失ってしまう事態が相次いで起こっている。その原点にして頂点とも言えるのが、ベッキーの不倫報道である。【ラリー遠田／お笑い評論家】

数多くの番組に出演して「バラエティの女王」として君臨していた彼女は、既婚アーティストとの不倫疑惑を報じられてしまった。一度は事実を否定したものの、口裏合わせをしているLINEメッセージの内容が流出して、評判は地に落ち、空前絶後の大バッシングを受けた。その後、休止期間を経て復帰を果たしたものの、テレビに出る機会は激減してしまった。

そんな彼女が最近になって、少しずつバラエティの世界で存在感を取り戻しつつある。

「あのちゃんねる」「相席食堂」「見取り図じゃん」「ラヴィット！」などの人気バラエティに立て続けに出演を果たして、じわじわと注目を集めている。

さらに特筆すべきは、ハリウッドザコシショウと野性爆弾のくっきー！のYouTubeチャンネル「シュシュっとごくろうさん【Shu-Shu goku】」にもゲストとして出演していたことだ。彼らが好き放題に攻めた笑いを追求するこの動画の中で、ベッキーは口臭を嗅がされたり、セクハラ的なイジリを仕掛けられたり、散々な目に遭っていた。しかし、企画に正面から向き合って場を盛り上げようとする様子は圧巻だった。

最近のバラエティで見かけるベッキーには、良い意味での開き直りを感じる。騒動前のベッキーは、常に笑顔を絶やさず、ポジティブなメッセージを発し続ける優等生的なタレント像を体現していた。しかし、今の彼女にはそのイメージはない。自虐的に過去を振り返ったり、人気のなさを嘆いたりする姿は、どこか達観しているようでもあり、それが視聴者には新鮮に映っている。

この変化は、彼女が自身のキャラクターを再構築しつつあることを示している。過去のスキャンダルをタブー視せず、だからといってそこに過度にこだわることもせず、必要に応じてネタにしたり、イジられたときには受け身を取ったりする。騒動から長い時間が過ぎたことで、ようやくバラエティタレントとしてのスキルを無理のない形で生かせるようになりつつあるのだろう。

清純派のイメージが失墜

ベッキーの不祥事はただの恋愛トラブルではなかった。不倫を報じられた上に、最初は嘘をついていたことが明るみに出てしまい、明るく元気な清純派タレントのイメージが失墜してしまった。だからこそ、いまだにそこからの本格復帰は果たせていない状態にある。実際、彼女のことを良く思っていない視聴者も少なくはないだろう。それだけインパクトの大きい出来事だったのだ。

ただ、相当な時間が経過した上に、彼女自身も成長して、騒動前の明るいイメージに縛られなくて良い年齢になってきた。愚痴をこぼしても自虐ネタを言ってもキツいイジリをされても、それがさまになる「おばさん」然とした雰囲気が出てきた。

かつてのベッキーは「完璧な女性タレント」として多くの番組に重宝されていたが、今の彼女は「人間味のある成熟した女性タレント」としての魅力が出てきている。不祥事を起こした人があっという間に仕事を失うギスギスした空気が漂っている今の時代において、絶望の淵から這い上がって再びテレビに舞い戻ってきたベッキーの飾らないキャラクターが、新たに評価されつつある。

イジる側の立場で考えると、ベッキーほどイジり甲斐のあるタレントはいない。日本中の誰もが知るスキャンダルを起こした張本人であるからこそ、その素材を面白く調理するのは実は難しい。だからこそ、今は超一流の腕を持つ芸人やタレントが、彼女を巧みにイジって笑いを起こしている。

もちろん、彼らがそのような関係を結ぶことができるのは、受け止める側のベッキーにも相応の技術があるからだ。ベッキーという素材の魅力が本当の意味で生かされるのはこれからなのかもしれない。

ラリー遠田（らりー・とおだ）

1979年、愛知県名古屋市生まれ。東京大学文学部卒業。テレビ番組制作会社勤務を経て、作家・ライター、お笑い評論家に。テレビ・お笑いに関する取材、執筆、イベント主催など多岐にわたる活動を行っている。お笑いムック『コメ旬』（キネマ旬報社）の編集長を務めた。『イロモンガール』（白泉社）の漫画原作、『教養としての平成お笑い史』（ディスカヴァー携書）、『とんねるずと「めちゃイケ」の終わり 〈ポスト平成〉のテレビバラエティ論』（イースト新書）、『お笑い世代論 ドリフから霜降り明星まで』（光文社新書）、『松本人志とお笑いとテレビ』（中公新書ラクレ）など著書多数。

