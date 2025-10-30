「ケンタ福袋2026」抽選販売、5350円相当の引換券と「ビスケット型まくら」など入って3500円

ケンタッキーフライドチキン(KFC)は11月6日から、2026年「ケンタ福袋」(税込3,500円)の事前抽選販売を受け付ける。

福袋は、店舗で使える5,350円相当のメニュー引換券と「ビスケット型お昼寝枕」、クーポン付きのおみくじが入っている。事前抽選は、WEBサイト･公式アプリから応募できる。受付期間は11月6日9時〜11月20日23時59分。

〈1〉KFC全店共通引換券(5,350円相当)

〈2〉ビスケット型お昼寝枕

〈3〉クーポンつきケンタおみくじ

※KFCオリジナル手提げ紙袋に入れて提供する。

KFC「ケンタ福袋2026」

〈人気メニューと引き換えできる「KFC全店共通引換券」〉

看板商品「オリジナルチキン」をはじめ、「チキンフィレバーガー」もしくは「和風チキンカツバーガー」など、総額5,350円相当の人気定番メニューと引き換えできるKFC全店共通の券。単品価格と比較して、1,850円お得だという。引換券の有効期限は2026年3月31日まで。

◆「KFC全店共通引換券」の内容

1.「オリジナルチキン2ピース」引換券3枚

2.「バーガー1個(チキンフィレバーガー/和風チキンカツバーガー)」引換券2枚

3.「ポテト(S)1個」引換券3枚

4.「ビスケット1個」引換券3枚

5.「カーネルクリスピー1ピース」引換券3枚

KFC全店共通引換券(5,350円相当)

〈人気サイドメニューのお昼寝枕が新登場〉

「ビスケット型お昼寝枕」は、幅広い世代に人気のメニュー「ビスケット」の見た目を忠実に再現した枕。表面のこんがりした焼き色や、上にかける特製ハニーメイプルなども再現し、遊び心あふれるデザインに仕上げた。直径約20cm×高さ約8cmの使いやすいサイズ感で、昼寝やリラックスタイム、移動中などのシーンにおすすめだという。

ケンタ福袋2026「ビスケット型お昼寝枕」

「クーポンつきケンタおみくじ」は、くじに外れてもクーポン2種が必ずもらえる。当たりは、大吉「トクトク4ピースパック」無料券、中吉「チキンフィレバーガー」無料券、小吉「オリジナルチキン」1ピース無料券。当たった無料券はその場で引き換えできる。おみくじの有効期限も2026年3月31日まで。

ケンタ福袋2026「クーポンつきケンタおみくじ」

〈1月1日からは店頭販売も〉

事前抽選の当選通知日は12月5日。当選した場合の購入期間は12月5日〜12月16日。受け取り期間は2026年1月1日〜1月7日。受け取りの店舗は、当選画面に記載された店舗でのみ可能。

なお、2026年1月1日(一部店舗では12月26日以降、または1月2日以降)には、店頭販売も行う。ただし、事前抽選販売で販売予定数量に達した場合は販売終了となり、当選者以外への販売は行わない。

日本ケンタッキー･フライド･チキンは、「店頭販売は数量限定となります。ぜひ事前抽選販売へご応募ください」と案内している。

■2026年「ケンタ福袋」特設ページ