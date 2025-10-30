¡Úµð¿Í¡Û·¬ÅÄ¿¿À¡»á¤ÎÅÅ·âÂàÃÄÍ¾ÇÈ¡¡à·¬ÅÄ´ÆÆÄá¸¸¤Ç¾Íè¤Î´ÆÆÄ¸õÊä¤Ë±Æ¶Á¤«
¡¡µð¿Í¤ÏÍèµ¨¤Ç»Ø´ø´±½¢Ç¤£³Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤ò»Ù¤¨¤ë¿·¤¿¤Ê¥³¡¼¥Á¿Í»ö¤ò£²£¹Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¿·ÂÎÀ©¤Ç¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤òÃÖ¤«¤º¡¢¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î£³ÉôÌç¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤òÇÛÃÖ¡£°ì·³¤Ç¤Ï¶¶¾åºîÀïÀïÎ¬¥³¡¼¥Á·ó¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤¬ÂÇ·â¤äÀïÎ¬¤òÃ´¤¤¡¢¼éÈ÷¤ÈÁöÎÝ¤òÀîÁêÆó·³Ìî¼êÁí¹ç¥³¡¼¥Á¡¢Â¼ÅÄÁí¹ç¥³¡¼¥Á¤¬¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥Á¡¼¥Õ¤È¤Ê¤ë¤Ê¤ÉÂçÅ¾´¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢µð¿Í¤äÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿ÂçÅÄ»á¡¢¼ãÎÓ»á¤¬Æó¡¢»°·³¤Î¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÆþ³Õ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Á°Æü£²£¸Æü¤ËÂàÃÄ¤¬ÅÅ·âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿·¬ÅÄ¿¿À¡Æó·³´ÆÆÄ¡Ê£µ£·¡Ë¤Î¸åÇ¤¤ÏÌ¤Äê¡£µÞÅ¾Ä¾²¼¤ÎÅ¸³«¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤«¤é½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¤â¡Ö·¬ÅÄ¤µ¤ó¤ÏËÍ¤¬Áª¼ê»þÂå¤«¤é°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²óÎ¥¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤º¡ÖÆó·³¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤ê¡¢¤¹¤´¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Çº£¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤Ï¸åÇ¤´ÆÆÄ¤¬·è¤Þ¤ê¼¡ÂèÈ¯É½¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤¬¡¢·¬ÅÄ»á¤ÎÂàÃÄ¤Ï¾ÍèÅª¤Ê´ÆÆÄ¿Í»ö¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤½¤¦¤À¡£µð¿Í¤Î´ÆÆÄ¤Ï¥¨¡¼¥¹¤ä£´ÈÖ¡¢À¸¤¨È´¤¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¿ÅÁÅý¤¬¤¢¤êà¶¹¤Ìçá¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ç¤Ï½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤¬º£Ç¯£¶·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢¤Þ¤ÊÄï»Ò¤Ç¤¢¤ë¾¾°æ½¨´î»á¤ÎÈ¯¸À¤Ç¾ÍèÅª¤Ê´ÆÆÄ½¢Ç¤¤ØÂÔË¾ÏÀ¤¬ºÆÇ³¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸½¾õ¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Î¤Þ¤Þ¡£Æó·³´ÆÆÄ¤Î¤Û¤«¡¢°ì·³Åê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤¿·¬ÅÄ»á¤Ïµå³¦¤¤Ã¤Æ¤ÎÍýÏÀÇÉ¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢µåÃÄÆâ¤Ç¤âà·¬ÅÄ´ÆÆÄá¤ÎÃÂÀ¸¤ò¿ä¤¹À¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÆ¤Óµð¿Í¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤¹²ÄÇ½À¤¬¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö·¬ÅÄ¤µ¤ó¤Î¿´¾ð¤ò»¡¤¹¤ì¤Ð¡¢£Ö°ï¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë·Á¤Ç¼«¤éµåÃÄ¤«¤é¿È¤ò°ú¤¤¤¿³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢¤¹¤°¤Ë¸½¾ì¤ËÌá¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤ÎÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â¶¶Í³¿»á¤ÎàºÆÅÐÈÄá¤Ø¤Î´üÂÔ¤âº¬¶¯¤¤¤â¤Î¤Î¡¢·¬ÅÄ»á¤Îà²¼Ìîá¤ÇµåÃÄÂ¦¤ÎÁªÂò»è¤¬¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï³Î¤«¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤À¡£