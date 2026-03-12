3月11日（日本時間）、ドジャース所属の佐々木朗希がシカゴ・ホワイトソックスのマイナー相手に先発登板。4回を投げ9三振を奪って1安打無失点と好投した。ちょうど15年前の東日本大震災で父と祖父母を亡くした佐々木にとって、忘れたくとも忘れられない日での活躍だった。意を決した登板後、「僕は野球を頑張って、そのなかで、できることも増えてくると思う。まず野球を頑張ることが第一」と語った。「WBCの日本代表ではなく