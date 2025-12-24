12·î21Æü¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¡Ø¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Î¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡ÊCBO¡Ë¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë·¬ÅÄ¿¿À¡»á¤¬¡¢Åìµþ¡¦°ð¾ë»Ô¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂè5²ó¥Ç¥¸¥¿¥ëÌîµå¶µ¼¼¡×¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿¡£¤½¤³¤Ç·¬ÅÄ»á¤¬¸ì¤Ã¤¿¡È»ýÏÀ¡É¤¬¡¢Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û·¬ÅÄ»á¤ÎÂ©»Ò¡¦Matt¤¬¸ø³«¤·¤¿Èþ¿ÍÊì¤È¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖÅö¤Æ¤Æ¤âÅö¤ÆÊÖ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÇÌµÀÕÇ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×º£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç