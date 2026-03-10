巨人の前二軍監督である桑田真澄氏が古巣の練習方針に対して「NO」を突きつけた発言が、多くのファンから注目を浴びている。昨シーズンまで若手を率いていた桑田氏が、厳しい言葉を投げかけた真意はどこにあるのか。【写真】元CA、現在はアーティスト…桑田真澄氏の“美人妻”総額1億5000万円の最新設備3月8日に放送された『サンデーモーニング』（TBS系）。画面に映る桑田氏の表情はどこか険しかった。巨人の現状について問わ