¡¡¡þSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè4Àï¡¡ºå¿À¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2025Ç¯10·î29Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¡ÖSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡×Âè4Àï¤Îºå¿À¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤¬29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ºå¿À¤Îº´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤¬4»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ëÂÇÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡3ÅÀÎôÀª¤Î8²ó¤À¤Ã¤¿¡£1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯4ÈÖ¼ê¤Î¾¾ËÜ¤«¤éÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¡£¥«¥¦¥ó¥È3¡½0¤«¤é´Å¤¤µå¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¡¢4ÈÖ¤Î°ÕÃÏ¤ÇÈ¿·â¤·¤¿¡£
¡¡4»î¹çÏ¢Â³ÂÇÅÀ¤ÏµåÃÄ¿·µÏ¿¡£ºå¿ÀÁª¼ê¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º3»î¹çÏ¢Â³ÂÇÅÀ¤Ï¡¢85Ç¯¥Ð¡¼¥¹Âè1¡Á3Àï¡¢03Ç¯¶âËÜÃÎ·ûÂè3¡Á5Àï¡¢03Ç¯É°»³¿Ê¼¡ÏºÂè4¡Á6Àï¡¢23Ç¯¿¹²¼æÆÂÀÂè3¡Á5Àï¤Î5¿Í¤Ç¡¢½éÀï¤«¤é¤Ï85Ç¯¤Î¥Ð¡¼¥¹¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£º´Æ£µ±¤ÏÅÁÀâ¤Î½õ¤Ã¿Í¡¦¥Ð¡¼¥¹¤ò¤âÄ¶¤¨¡¢¤Ä¤¤¤ËµåÃÄ»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤ó¤À¡£
¡¡30Æü¤ÎÂè5Àï¤Ç¤Ï¡¢Æ±°ì¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇÄ¹µÏ¿¤Ç¤¢¤ë24Ç¯·¬¸¶¡ÊD¡Ë¤Î5»î¹ç¡ÊÂè2¡Á6Àï¡Ë¤ËÄ©¤à¡£
¡¡23Ç¯¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢Á´7Àï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¤â¤Î¤Î27ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨.148¡£ÂÇÅÀ¤ÏÂè1Àï9²ó¡¢ÆâÌî¥´¥í¤Î´Ö¤Î1ÅÀ¤Î¤ß¤ÇÅ¬»þÂÇ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âè1Àï¤Ç5²óÌµ»à¤«¤é¤Î½éµåÆóÅð¤Ç¹¥µ¡¤ò¹¤²¤¿¤¬¡¢»ý¤ÁÌ£¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ï¼¾¤ê¤¬¤Á¤Ç¡¢7Àï¤Ç12»°¿¶¤òµÊ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¼Ú¤ê¤òÊÖ¤¹¤¬¤´¤È¤¯¡¢º£¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï4ÈÖ¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£