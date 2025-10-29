「勝っていたのに止められた!?」運動会リレーで起きたまさかの展開に保護者困惑【ママリ】

運動会リレー、息子が勝っていたのに先生に止められ逆転負け…これってあり？

子どもが通う園や学校関係でモヤモヤした、悩みを抱えた…というエピソードはありませんか？アプリ「ママリ」でも、園や学校にまつわるお悩み等のエピソードがたくさん投稿されています。この記事では、園や学校に関する投稿エピソードを3選でご紹介します。

年長の運動会のリレー、差が開いたら調整するのってありなんでしょうか？

うちではなくママ友の子が通う園の話を聞いて私はすごくもやっとしました。

年長だけ2クラスの勝負です。後半は半周以上の差がついてしまったのですが、アンカーの男の子にバトンが渡された瞬間その子を先生が止めました。

そしてもう1人の子が走ってくるまで待たされ、その子が後ろを向いているのに突然ほら行けとばかりに腰持って前に動かしたためバトンを落としてしまいました。

結局バトンを拾ってる間にもう1人が抜かして結果負けてしまいました。 出典：

子どもの成長には個人差があり、保育園など1クラス20人規模であれば、その差が大きくなってしまうこともあるかもしれません。A子さんのママ友の子が通う保育園では、運動会のリレーで半周以上の差がついてしまい前を走っていた子が途中で止められてしまったとのこと。



保育士側としては、配慮のつもりかもしれませんが、その結果勝っていたはずの勝負で逆転負けしてしまうわが子を見るのは親としてとてもモヤモヤしてしまいますよね。A子さんのママ友もモヤモヤしたからこそA子さんに話したのでしょう。

これって当たり前なの？

年少とかなら多少はわかりますが年長ってみんな本気で頑張ってるし、息子の園はそういう細工なしで感動したのでママ友に動画見せてもらい悲しくなっちゃいました。

最後だけでなく途中も調整があったようです。他の園でも調整は行われているのでしょうか？ 出典：

この投稿には、「それはひどい💦つないできた子達の頑張りが無になるし、リレーにする意味ないですよね。めっちゃ白けますね💦」「わざわざ調整する理由が分からないです💦

勝負って本気でやるから楽しいわけで…頑張って走ったのに可哀想って思っちゃいます💦」といった、投稿主さんに共感するコメントが多く寄せられていました。

子どものトラブルで学校に電話したら「どうしてほしいですか」先生の対応にモヤモヤ

子どもがお友達に蹴られたと言うので、学校に電話しました。

先生は、息子さんは自分にどうして欲しいと言っていますか？

蹴った子に謝らせてほしいのか？それともお母さんに話を聞いてほしかったのか？と言われました。

それは聞いていないので、ただ蹴られて痛かったと言っているので電話しましたと私は答えました。

明日事実確認をしてまたご連絡しますと言われました。



他には息子さんがわるいわけではないのですが、その時自分に報告してほしかったですと言われたので、それは私もすぐに先生に言うんだよと言いましたと言うと

ありがとうございますと言われました。

先生はなぜ自分にどうして欲しかったのか聞いたのでしょうか？息子が友達に謝ってもらわなくてもいいと言えば注意はしないつもりなのでしょうか？

先生の意図がよく分かりません。 出典：

学校で起きた子ども同士のトラブルについて、先生に相談することにした投稿者さん。



先生からの「息子さんはどうしてほしいと言っていますか？」という問いに対して、どのような意図かわからないと感じたようです。特に先生が相手の子に対して注意してくれないのか？という点についてモヤモヤしているようにも読み取れます。

先生は子どもの要望が知りたいのでは？

投稿者さんの思いに対し、ママリではさまざまな声が寄せられました。「先生のその対応にはわたしも『は？』て感じです」「お子さんにどうして欲しいのかなんて聞かずに、事実確認をしたらいいのに」など、投稿者さんに近い意見を持つ方もいる一方、以下のように先生側の思いを想像する声もありました。

まずはお子様がどうして欲しいかをきちんと聞いた方が良いです。





お友達関係が拗れるのが嫌でお友達には言って欲しくないというパターンもあります。



ただお母さんに話を聞いて欲しいor先生にその子を叱って欲しいorその子を叱ったりはしないで良いけど、学校生活で先生が何か気づいたら教えて欲しいなど様々です。



大切なのは子供自身が蹴られたことでどうして欲しいのかです。



先生もそれによって対応が変わります。 出典：

先生が勝手にできないからではないですか？



保護者も色んな方がいて

ただ先生に報告したかった方

直接親に謝罪して欲しい方など

色々いると思います。



そこで先生が勝手な判断で相手の親に言っても

何で言ったんですか？とか

言う親もいますし、、



子どもでもお母さんには

話したかったけど

先生には言ってほしくなかったとか

事を大きくしてほしくなかったってお子さんもいます。



言ったことで子ども同士またトラブルになると学校生活がストレスになってしまう子もいるし 出典：

小学生同士の人間関係は単純なようで意外と複雑で、先生が間に入ることでもめてしまうケースもあるのかもしれません。そんな場合を想定して、どうしてほしいか確認するのでは？と想像する方もいました。



学校で子どものトラブルが起きると親としては不安になりますし、いじわるする子がいれば注意してほしいと思うのも親心でしょう。一方、子どもが先生にどうして欲しいかを確認したり、一緒に考えたりすることも大事なようです。



一連のやり取りから、小学生のトラブルへの向き合い方について学べる投稿でした。

年長の息子が「友達に首を絞められた」と訴えてきて…園内トラブルは先生に相談すべき？

年長の息子の友達についてご相談です。

お友達とサッカーをしている時に息子がキーパーを

していて、息子は早いボールが怖くなって避けてしまったようなんです。

そしたら同じチームになっていたあるお友達に首を絞められたとさっき寝る前に話してくれました。



子どものやりとりや喧嘩にはなるべく見守る姿勢を

取ってきましたが、これは保育園に報告したほうがいいのでしょうか。。

さすがにやりすぎのような気がします😶‍🌫️ 出典：

息子が友達から暴力を振るわれたことにショックを受けている投稿者さん。園でのできごとは直接見たわけではなく、未就学児同士のことなので、大人から見ると少しじゃれ合ったくらいの、命の危険にまで及ぶようなことはなかったとの判断もできます。とはいえ、急に息子が「首を絞められた」なんて言ってくるなんて親もびっくりしてしまいますよね。



園への報告について悩んでいるという投稿者さん。子ども同士のできごととはいえ、暴力を振るわれたように伝えてくる息子の言葉がある以上は、先生に相談すべきなのでしょうか？

「園に相談すべき」エスカレートする前に対処を

投稿者さんの悩む声に、ユーザーからはさまざまなアドバイスが寄せられました。

この状況で首を絞めるのは一方的にやられているようなもんなので絶対言います！

エスカレートしても嫌なので。 出典：

qa.mamari.jp

複数のユーザーからは「相手がやりすぎ・一方的なので報告すべき」という助言が寄せられていました。サッカーのプレーが気に入らなかっただけで首を絞めたとすれば、たしかにやりすぎのように思えますよね。親が現場を見ていないとはいえ、状況がどうだったのか確認してもらった方がよいかもしれません。

お子様からの話を伝えた上で「もしかしたら軽いヘッドロックみたいなふざけた感じかもしれませんが、加減がまだわからないと思うのでちょっと見ていただけるとありがたいです」

みたいな感じで伝えますかね、私なら。 出典：

相手が首を絞めたつもりがなかったケースにも配慮して、先生に伝えるという意見もありました。トラブルを直接見ていない以上、わが子の言葉だけを信じた物言いをするよりも、先生に確認を求める言い方の方がトラブルにはなりにくいかもしれませんね。



先生が息子さんとお友達の様子を注意して観察してくれるだけでも、関係性や関わり方の異変に気付いてくれる可能性は高まりそうです。



通園・通学をしている子の場合は、親が見ていない場でのトラブルが起きる場合があります。そんなときの園や学校との連携について参考になる投稿でした。

