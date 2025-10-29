ブルージェイズ 18回の死闘に散る シュナイダー監督「誇りに思う」大谷への敬遠策にも言及



ブルージェイズ・シュナイダー監督 PHOTO:Getty Images

＜2025年10月27日（月）（日本時間28日）MLBワールドシリーズ ロサンゼルス・ドジャース対トロント・ブルージェイズ＠ドジャー・スタジアム＞

ワールドシリーズ第3戦は、延長18回・6時間を超える歴史的な試合となり、トロント・ブルージェイズはロサンゼルス・ドジャースに5―6でサヨナラ負けを喫した。

試合後、ブルージェイズのジョン・シュナイダー監督が会見に臨み、敗戦の要因や采配の意図を語った。

指揮官はまず、「我々のプレーぶり、戦いぶりは本当に誇りに思います。ターニングポイントを挙げるなら、やはりサヨナラホームランでしょう」と振り返り、チームの健闘を称えた。

18回まで登板したエリック・ラウアーについては「彼の投球は信じられないほど素晴らしかった。球威も落ちず、最後まで自分を信じていた」と評価。長い試合の中で、ブルペン陣の起用バランスにも苦心していたことを明かした。

また、大谷翔平への対応についても質問が及ぶと、「彼を歩かせるかどうかの判断は状況によって異なります。彼を歩かせてフレディ・フリーマンやマンシーと勝負するのも簡単ではない」と慎重な姿勢を強調。

「彼に対しては非常に高いレベルで投球を実行しなければならない。彼は偉大な選手です」と賛辞を送った。

延長17回以降、シェーン・ビーバーの投入も視野に入れていたが、「なんとかラウアーで繋ぐプランだった」とし、ブルペンの限界まで戦い抜いたことを明かした。

最後に、「全員が全力を出し切った。結果は残念だが、チームの姿勢に満足している」と語り、シリーズ第4戦への意気込みを示した。

