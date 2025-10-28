¥Á¥ç¥³¥×¥éÄ¹ÅÄ¡¢¼ýÏ¿Ãæ¹üÀÞÊó¹ð¤â¡Ö´í¸±¾µÃÎ¤Ç¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡×¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¡ÄÆ°²è¤¬¡È±ê¾åÁûÆ°¡É¤Ç»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¡ÖÌñÇ¯¡×
¡¡10·î26Æü¡¢¡ØSASUKE2025¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÎÈÖÁÈ¼ýÏ¿Ãæ¤Ëº¸Â¤Î¹Ã¤òÇíÎ¥¹üÀÞ¤·¡¢Á´¼£3¥«·î¤Î½Å½ý¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤ÎÄ¹ÅÄ¾±Ê¿¡£ÅöÌÌ¤Ï´µÉô¤ò¥®¥×¥¹¤Ç¸ÇÄê¤·¡¢¾¾ÍÕ¤Å¤¨¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¾õÂÖ¤À¤È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢10·î28Æü¡¢¡Ø¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿Ä¹ÅÄ¤Ï¡¢¾¾ÍÕ¤Å¤¨¤Ê¤·¤Î¸µµ¤¤Ê»Ñ¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¡£¥á¥ó¥Á¥«¥Ä¤ò¼Â¿©¤·¡¢¡Ö¤¢¡¼¹¬¤»¡¢¹ü¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤¯¡¼¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡TBS¤ÏÄ¹ÅÄ¤Î²ø²æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ô°ÂÁ´À¤ËºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¡¢¿´¤è¤ê¤ª¸«Éñ¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£Ä¹ÅÄ¤µ¤ó¤Î°ìÆü¤âÁá¤¤²óÉü¤ò¤ªµ§¤ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤âÈÖÁÈÀ©ºî¾å¤Î°ÂÁ´´ÉÍý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ°Äì¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ò¤È¤Þ¤º°Â¿´¤Î¤è¤¦¤À¤¬¡¢X¤Ë¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬¡£
¡Ô¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î´í¸±¤¬È¼¤¦¤³¤È¤Ï¾µÃÎ¤Ç¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Æ¤ë¤Ï¤º¡Õ
¡Ô¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯»ÜÀß¤Ç²ø²æ¤·¤Æ¤â»ÜÀßÂ¦¤ËàìáÓ¤¬Ìµ¤¤¸Â¤ê¤Ï¼«¸ÊÀÕÇ¤¤À¤í¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢Ä¹ÅÄ¤Î¡Ö¼«¸ÊÀÕÇ¤¡×¤òÌä¤¦À¼¤¬Â¿¤¤¤Î¤À¡£
¡ÖTBS¤ÏÄ¹ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ØSASUKE¡Ù¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥Ò¥ë¤ËÈô¤Ó°Ü¤ëºÝ¤Ë²ø²æ¤ò¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÝÂÀ¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Ê¥í¡¼¥é¡¼¤òÊÂ¤Ù¤¿¥¨¥ê¥¢¤ò¾å¤ê²¼¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÃåÃÏ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢²ø²æ¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄ¹ÅÄ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê·ÝÇ½¿Í¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÏÃÂêÀ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ø¼«¸ÊÀÕÇ¤¡Ù¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢½Ð±é¼ÔÂ¦¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¾µÃÎ¤Î¾å¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ä¹ÅÄ¤µ¤ó¤â¼«¿È¤ÎX¤Ç¡ÔÇ¯¹ÃÈå¤âÌµ¤¯Ä¥¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Õ¡ÔÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤È¼ê¸ü¤¯¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡Õ¤Èµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«¤é¤Î¥ß¥¹¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡X¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¤³¤ó¤ÊÀ¼¤âÂ¿¤¤¡£
¡Ôº£Ç¯¤Î¥Á¥ç¥³¥×¥é¤ÏÆ§¤ó¤À¤ê½³¤Ã¤¿¤ê¤À¤Ê¤¢¡Õ
¡Ô¥Á¥ç¥³¥×¥é¤Ïº£Ç¯ÌñÇ¯¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Õ
¡¡9·î10Æü¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢¾¾Èø½Ù¤¬¡Ö·Ý¿Í¤È¤«¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í°Ê³°¡¢SNS¤ò¤ä¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÁÇ¿Í¤¬²¿¡¢È¯¿®¤·¤Æ¤ó¤À¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢ÈãÈ½¤¬½¸Ãæ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ ¡ÈË·¼çÆ¬¡É ¤Ë¤¹¤ë¼ÕºáÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì¤â¡Ö¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¤µ¤é¤ËÂç±ê¾å¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹ÅÄ¤Ï1980Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¾¾Èø¤Ï1982Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢¤È¤â¤ËÌñÇ¯¤Ï²á¤®¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¼¡¼¡£