＜動意株・２８日＞（大引け）＝メタウォータ、サンテック、和心など

メタウォーター<9551.T>＝マド開け急伸。２７日取引終了後、２６年３月期連結業績予想について売上高を２０００億円から２１００億円（前期比１７．３％増）へ、営業利益を１１５億円から１３０億円（同２２．３％増）へ上方修正すると発表した。受注高や海外子会社の業績が好調に推移していることが要因。プロジェクト進捗管理の徹底やコストダウンなどの施策も奏功する見込み。あわせて配当予想も５６円から７０円（前期５０円）へ増額修正した。これが好感されている。



サンテック<1960.T>＝ストップ高。同社は電気工事大手だが海外売上比率が約５割を占めており、マレーシアでのデータセンター（ＤＣ）関連の工事などが収益押し上げに寄与している。そうしたなか、同社は２７日取引終了後に２６年３月期上期（２５年４～９月期）の業績予想の修正を発表した。営業利益は従来計画の３億円から１１億７８００万円（前年同期比７７％増）と大幅増額しており、これがポジティブサプライズとなり投資資金が集中する格好となった。同社は投資指標面からも超割安圏に位置し、株価見直し余地の大きさも意識されている。



和心<9271.T>＝上げ足強め年初来高値を更新。同社は２７日取引終了後、京都・錦市場にある直営店「かんざし屋ｗａｒｇｏ」の日次売上が１６６万円を突破し、自社店舗として過去最高を記録したと発表。これが株価を刺激しているようだ。かんざし屋ｗａｒｇｏは、国内随一の簪（かんざし）セレクトショップとして、和の伝統美を取り入れながらも現代の日常使いで楽しめるオリジナルデザインと、専門店ならではの豊富な品揃えが特徴。同店舗は全国の主要観光地に展開する同社店舗のひとつで、インバウンド需要の高まりを背景に売り上げが大きく伸長しているという。



放電精密加工研究所<6469.T>＝大幅高で新値追い。トランプ米大統領と高市早苗首相との日米首脳会談では、日本の防衛力強化に向けた動きが改めて確認されることになる。そのなか三菱重工業<7011.T>を筆頭株主とする同社は金属放電加工の専業として技術力の高さに定評があり、特殊工程認証で業界トップクラスの実力を発揮している。ここにきて防衛装備品の商品点数が急増傾向にあるなか、今期以降の収益成長加速のシナリオが一段と意識されている。２６年２月期の営業利益は前期比１６％増の８億円を会社側では予想するが上振れの公算大とみられているほか、来期については営業利益の４割近い高水準の伸びを予想する声も市場関係者から出ている。



ファインシンター<5994.T>＝破竹の８連騰。一時６％を超える大幅高で年初来高値更新。トヨタ自動車<7203.T>を筆頭株主とする粉末冶金部品メーカーで現状は自動車向けが大部分を占めている。駆動系以外に電動関連部品で優位性を発揮しており、そのなかトヨタ向けハイブリッド車用インバーター部品のリアクトルコアが好調で収益に貢献。２６年３月期は営業利益段階で前期比３２％増の９億円を見込んでいるが、製品価格引き上げの動きなどで利益率改善が急であり、大幅増額の公算が大きい。また、高技術を売りものとする有配企業にもかかわらず、ＰＢＲが際立って低く、時価換算で依然として０．５倍未満と解散価値の半値以下の水準にあることで、純粋な水準訂正期待も買い人気を助長している。



正興電機製作所<6653.T>＝上値追い加速。５連騰で新値街道をまい進している。２０２１年４月以来４年半ぶりの２０００円台回復となった。電力向け受変電設備などの製造販売を主力に展開し、日立系ということもあってＩｏＴ技術を駆使したソリューションで強みを発揮している。足もとの業績も絶好調だ。２７日取引終了後、２５年１２月期第３四半期累計（２５年１～９月）決算を発表。営業利益は前年同期比３３％増の１７億９４００万円と大幅な伸びを達成した。データセンターや蓄電所向け設備に関する高水準の需要を取り込み収益に反映させており、これを好感する形で買いを呼び込む格好となっている。なお、通期の営業利益予想は前期比２９％増の２６億円と過去最高を大幅に更新する見通しである。



