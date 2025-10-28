おすすめは豪華食材を堪能できるフルコース。ハレの日に訪れたい香港ダイニング（東京・麻布十番）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は麻布十番駅の近くにオープンしたモダン香港レストラン。非日常へ誘う特別な空間も楽しめます。

MOON FOREST（東京・麻布十番）

夜景の見えるテーブル席 写真：お店から

2025年9月、麻布十番駅から徒歩1分という好立地に、洗練されたモダンな香港料理レストラン「MOON FOREST（ムーンフォレスト）」がオープンしました。手掛けたのは、香港出身で不動産業およびホテル運営に携わってきた Glass Wu（ガラス・ウー）氏。インテリアデザインから家具選び、器やグラスのひとつまで、世界各地から自身で買い付けたこだわりの品々で空間を構築。すべての要素にオーナーの美意識が宿る、唯一無二のダイニングです。この場所に出店を決めた理由は、麻布十番駅からすぐという抜群の立地と、新築ビル最上階というロケーションとのこと。

キャビア焼売 写真：お店から

料理監修を務めるのは「The Tabelog Award」2025 Bronzeを受賞しているマンダリン オリエンタル 東京「広東料理 センス」でジュニアスーシェフを務めた五月女和正シェフ。その後はロンドン発のモダンチャイニーズ「YAUMAY」の日本開業にも携わり、スーシェフとして多くの食通を魅了する料理を手掛けてきた実力派です。彼が追求するのは、香港料理の伝統を継承しながら、世界の食材と感性を融合させた新しい広東料理。繊細な火入れと香りの重ね方で、伝統の枠を超え洗練された一皿を生み出します。

テラス席 写真：お店から

同店の特別席とも言えるテラス席からは、東京タワーを望む夜景が広がり、空中庭園のような非日常のひとときを演出します。天井を覆うグリーンが印象的な店内は、上品なアースカラーとモダンな家具が調和する癒やしの空間。まるで「森の中の月夜」に迷い込んだかのような幻想的な雰囲気に包まれます。バーカウンターには月を象ったライトが柔らかく灯り、35席の客席には4名まで利用できる個室も完備。記念日や会食、特別な夜にふさわしい一軒です。さらに、ルーフトップでは貸切パーティーも可能。東京の夜景とともに過ごすプライベートな時間が、より一層華やかに彩られます。

コースイメージ 写真：お店から

おすすめは、同店の世界観を凝縮した「牡丹（ボタン）ディナーコース」17,930円。キャビア、雲丹、クラゲ、香港叉焼、フォアグラ、すっぽん、殻付き海老など豪華食材を惜しみなく使用し、伝統的な広東料理にモダンなエッセンスを加えた贅沢なフルコースです。

オマール海老のXO醤炒め 写真：お店から

アラカルトも豊富に揃い、パリッと香ばしい皮ととろける脂のバランスが絶妙な「香港叉焼」2,980円や、茶葉で燻した鶏肉をカリッと揚げ、特製葱生姜ソースで仕上げる「お茶薫るクリスピーチキン」2,500円、1匹丸ごとのオマール海老をXO醤で炒めた迫力の「オマール海老のXO醤炒め」16,000円（1匹）など、いずれもシェフの技と遊び心が光ります。

香港チャーシューエッグライス（ランチ） 写真：お店から

平日のランチには、目玉焼きを添えた「チャーシューエッグライス」2,420円や、プリプリの海老と豚肉を包んだ自家製雲吞を香港細麺に合わせた「香港ワンタン麺」1,980円など、本格的でありながら親しみやすいメニューをラインアップ。ランチには野菜小皿、漬物、デザート、中国茶が付くほか、蒸し点心や小皿を少しずつ味わえる「追加蒸点心と小皿セット」（1,430円）も人気です。しっかり食事を楽しみたい方には、「水仙コース」（6,050円）や「紅桃コース」（9,130円）といったコース料理も用意されています。

「MOON FOREST」は香港の伝統と東京の感性、そして、自然の息づかいを融合させた新しいモダン香港レストラン。夜景とともに味わう一皿は、まるで月光のようにやわらかく、記憶に残る余韻を残します。デートや記念日、大切な人との特別な夜に訪れたい、麻布十番の注目店です。

食べログレビュアーのコメント

お茶薫るクリスピーチキン 出典：コハナ333さん

『特に印象に残ったのは香港チャーシュー、すっぽん蒸しスープ、お茶薫るクリスピーチキン。

香港チャーシューは今まで食べた中で一番美味しく、旦那と二人で感動！

すっぽん蒸しスープは干し貝柱や冬瓜が入っていて、繊細で奥深い味わい。

クリスピーチキンはお茶葉のスモークが香り立ち、皮はパリッと、中はジューシー。初めて体験する美味しさでした。

料理を盛り付けるお皿や器もとても可愛らしく、料理の魅力をさらに引き立てていました。後から伺うと、内装デザインや器のセレクトはすべて女性オーナーさんのセンスによるものだそうで、納得！思わず欲しくなるほど素敵でした』（コハナ333さん）

香港叉焼 出典：mi__99さん

『一皿目がキャビア焼売

最初から豪華なラインナップで驚きです！

雲丹とクラゲは今まで食べたクラゲの中で1番美味しい。とても分厚いのにコリッコリで柔らかい

香港叉焼は外の皮はパリッと中はジューシー

味も染み込んでおり凄く美味しい！

オシャレな器に入っている

すっぽん干し貝柱入り蒸しスープは

冬瓜、乾燥山芋・干し貝などたくさんの具が入っており優しいお味でこちらもペロリと食べちゃいました』⁡（mi__99さん）

※価格は税込。

＜店舗情報＞◆MOON FOREST住所 : 東京都港区東麻布3-5-9 THE GALA TOWER AZABU 6FTEL : 050-5596-8408

文：佐藤明日香

