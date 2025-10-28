大谷翔平、妻と一気見している海外ドラマを紹介
ドジャースの大谷翔平が、妻の真美子さんと一気見したという、意外なドラマシリーズを明かした。
【写真】『ブレイキング・バッド』＆『リバーデイル』
Just Jaredによると、大谷は昨年、世界で大ヒットを記録した『ブレイキング・バッド』を観たと語り、話題になっていたそう。ワールドシリーズ第一戦の前に公開されたFox Sportsのインタビューで、最近観たドラマを聞かれた大谷は、「妻と二人で、何でしたっけあれ、『リバーデイル』というドラマを（観ています）」とコメント。「良かった？」とつっこまれ、「はい」と笑顔で答えた。
日本ではNetflixで配信されている『リバーデイル』は、アメリカ東海岸の小さな街リバーデイルを舞台に、恋愛やセックス、学校生活、家族との関係など、悩みを多く抱える高校生たちの日常と、一見平和な街に潜む深い闇に迫るミステリー青春ドラマ。人気を博し、シーズン7まで製作された。
なお、大谷は今年4月に第1子となる女の子が誕生。7月にはMLBオールスターゲームのイベントで、両親となって初めて真美子さんと2人でレッドカーペットに登場した。このインタビューでは、娘の誕生は「僕の人生にとってすごく大きなことだった」とコメント。「なおかつドジャースもこうしてワールドシリーズに出れて、特別な一年になった」と語っていた。
