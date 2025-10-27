プレミアリーグ第9節アストン・ヴィラ対マンチェスター・シティの一戦が行われ、1-0でホームチームが白星を挙げた。



試合を決めたのは19分、マティ・キャッシュのゴールだ。



左サイドのショートコーナーからペナルティエリア手前の中央でボールを受けたキャッシュが逆足である左足でシュートを放つ。ボールはゴール右に飛び、これにはジャンルイジ・ドンナルンマも反応できず。



シティはエースであるアーリング・ハーランドがヴィラの守護神エミリアーノ・マルティネスと1対1になる場面を作るも、決めきれず。追いつくことはできなかった。





勝利したヴィラはリーグ戦4連勝。シティはこの試合に勝てば4連勝だったが、第3節ブライトン戦以来の黒星となった。『Sky Sports』では試合後にシティのキャプテンであるベルナルド・シウバがこのゲームの敗因を語っている。「我々の攻撃のコンセプトは素晴らしかったと思う。得点にはならなかったが、チャンスはあった。相手は深い位置まで追いやり、苦戦させることはできたと思う」「でも、守備は本当にひどかった。プレスがひどい。どのデュエルでも1秒、2秒遅れていたように感じた。ヴィラのような質の高い選手と対戦する場合、その遅れがあると厳しい戦いになる」この試合でシティは積極的にプレスをかけていたが、どれも空回りしており、ヴィラに前進を許していた。囲んだように見えても突破される場面もあり、これは今後の課題となるだろう。