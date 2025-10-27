この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画「ロケットナウの"インターホンを押す"置き配に戸惑い… あなたはどう対処していますか？」で、デリバリー配達員のレクター氏が、ロケットナウの配達時によくある「インターホンを押す」指示へのとまどいについて自身の経験を語った。



レクター氏は「ロケットナウで配達する際、『インターホンを押す』という指示が多いのですが、オートロックのエントランスなのか、部屋の玄関先なのか、どこを押すべきか毎回悩みます」と率直な戸惑いを明かす。同じ疑問を抱える配達員は多いはずとして、「オートロックがある場合は玄関前では押さないけれど、マンションが大きかったり道に迷って到着まで時間がかかった時は押すこともあります」と自らの対応例を紹介。



さらにレクター氏は、注文者としての立場からもその複雑さを語る。「注文時に『インターホンを押さない』を選択しても、逆にドライバーから『オートロックのインターホンは押していいですか』と問い合わせが来てしまい、結局わかりやすく『押す』に変更した」と事例を披露する。しかし「僕の家にもオートロックがありますが、この設定にしていても大抵の配達員さんは玄関先ではインターホンを押していません」と実際の現場の動きも明かした。



配達評価システムについても触れ、「星3評価でも低評価になるという噂がある」ことや、「オレンジ色の数字＝改善が必要、と公式で明言されていて業務委託が途絶える可能性も示されている」ため精神的プレッシャーがあると告白。「玄関インターホンを押さなかったから低評価なのか、それとも押したから低評価なのか、どちらを選んでも不安」とジレンマを吐露した。



一方で、「基本的に置き配が中心なのは非常にありがたい」とし、「無駄な時間を取られることなく、心理的な負担も減る」と配達員目線での利点も強調。ロング案件（遠方配達）が多いことにも触れ、「フードデリバリーの現場では置き配が本当に助かる」とした。



動画の最後には「皆さんはインターホンを押す場合、どう対処していますか？」と視聴者に問いかけ、「配達員や注文者の体験談、意見をコメント欄でぜひ教えてほしい」と呼びかけて締めくくった。