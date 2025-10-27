BE:FIRST、The Jackson 5「I Want You Back」リメイクカバー配信開始！MV公開決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BE:FIRST初のベストアルバム『BE:ST』（10月29日リリース）のリード曲で、The Jackson 5の名曲をリメイクカバーした「I Want You Back」が10月27日に配信リリースされた。

■「I Want You Back」MVは10月27日20時に公開

The Jackson 5「I Want You Back」のカバーは、SKY-HIとSunnyがプロデュース。

ファンキーなベースラインやリズミカルなピアノ、ストリングスのアレンジが印象的なオリジナルにリスペクトを込めつつ、“究極のアナログ・コンソール”と称される伝説的機材、Neve 8068を使用し、生バンドをレコーディング。その音源をサンプリングソースとして取り込み、HIP HOP的に再構築するという徹底したアプローチでトラックを完成させた。オリジナルのサビを引用しながら、BE:FIRST的な解釈であらたに書き下ろした歌詞を加え、スキルフルな歌とラップで表現。

消費のスピードが加速するこの時代にあっても、ボーイバンドというアートフォームで音楽を鳴らし続ける理由を示す、リスペクトに満ちた一曲となっている。

配信リリースより一足先に10月26日放送の日本テレビ系『シューイチ』にて初披露され、BE:FIRSTらしく、そしてリスペクトが詰まったパフォーマンスですでに話題沸騰中の「I Want You Back」。MVは10月27日20時にBE:FIRST公式YouTubeよりプレミア公開。公開の前には恒例となる各SNSでの生配信も決定している。

