とちぎテレビ

今年、町政７０周年を迎えた上三川町で「ＯＲＩＧＡＭＩ」を折ってギネス世界記録を目指すチャレンジが行われました。

上三川町は昭和３０年、１９５５年に当時の上三川町と本郷村、明治村が合併して現在の形となり、４月２９日で７０周年を迎えました。

町ではこれまでさまざまな記念事業が行われていますが、２４日から始まったのが折り紙によるギネス世界記録への挑戦です。

（上三川町・河井信人さん）「上三川町出身で創作折り紙の第一人者である故・吉澤章さんが『ＯＲＩＧＡＭＩ』という言葉を世界に広げたことから、『ＯＲＩＧＡＭＩの町・上三川』としてアピールしていきたいと思っている。それを受けて今回、記念事業として『ＯＲＩＧＡＭＩ』でギネスに挑戦することにした」

作品の大きさは縦およそ１．８メートル、横およそ６．４メートルです。作品には、１万３千枚の折り紙を使い、町の木である「イチョウ」を作って、青色の折り紙は「ＯＲＩＧＡＭＩ」の文字を、黄色の折り紙は背景が染まるよう台紙に１枚１枚丁寧に張り付けていきます。

上三川町では事前に町内の小学校や中学校、自治会や企業・団体などに折り紙を配って、準備を進めてきました。

２４日は世界記録への挑戦をオール上三川で後押ししようと、多くの町民が訪れました。

（訪れた親子は）「街中に住んでいます。若いころに盆踊りを子ども会でやったことを覚えている。住んでいいところ」「（こうした取り組みは）いいと思う。みんなで協力してやることはとてもいい。（愛着は？）やっぱりずっと住んでいますし、生まれたところですし」

（上三川町・河井信人さん）「町民みんなで作るギネス記録、皆様の参加をお待ちしています」

「イチョウの折り紙の展示でギネス世界記録にチャレンジ」、作業は２５日までＯＲＩＧＡＭＩプラザ上三川日産ホールで行われ、結果は見事、１万２１８０枚でギネス世界記録に認定されたということです。