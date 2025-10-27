ワールドシリーズ第2戦

米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は25日（日本時間26日）、敵地トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第2戦に先発。9回4安打無四球8奪三振、1失点の快投で完投勝利を挙げた。チームは5-1で勝利し、1勝1敗のタイに。この「伝説的」な投球が「ブルージェイズの夢を台無しにしている」と米紙が報じている。

山本は初回いきなり無死一、三塁のピンチを迎えるも後続を3人で抑えて無失点。3回に1点を失うも、4回以降は1人のランナーも許さず、105球で9回を投げ切った。4安打無四球8奪三振で1失点の快投。9回1失点で白星を掴んだ14日（同15日）の敵地ブルワーズ戦に続く、2試合連続の完投勝利となった。

米紙「USAトゥデー」は「ヨシノブ・ヤマモトが伝説的なワールドシリーズの試合でブルージェイズの心を打ち砕く」との見出しで記事を掲載。前日の第1戦、観客が大谷翔平に「We don’t need you（お前なんか必要ない）!」と大合唱を浴びせたことを踏まえ、「蓋を開けてみると、ブルージェイズファンは間違った日本のスターをヤジり、からかって時間を無駄にした」と切り出し、こう続けた。

「ショウヘイ・オオタニのことは忘れろ。32年ぶりのワールドシリーズ制覇というブルージェイズの夢を台無しにしているのはドジャースのエース、ヨシノブ・ヤマモトだ」

山本はプレーオフの大舞台で2試合連続の完投を達成。これは2001年のカート・シリング（ダイヤモンドバックス）以来の快挙となった。ドジャースの投手としては1988年のワールドシリーズMVPに輝いたオーレル・ハーシュハイザー以来の記録だと伝えた。

9回3安打1失点だった前回のブルワーズ戦の「壮大な続編」と記事は絶賛。「ミルウォーキーでの登板も素晴らしかったが、今回はさらにそれを上回るものだ」と称えた。3回に死球と単打、犠飛で1失点を許したが、「その後は完璧だった」。20者連続アウトで試合を締めくくった。

「これこそドジャースが2年前に3億2500万ドル（＝約463億2500万円、当時レート）もの金をヤマモトに費やした理由だ」とし、ブルージェイズは同額かそれ以上のオファーを提示することをいとわなかったが「はねのけられた」と伝えた。

記事は「シリーズは1-1でタイかもしれないが、全ての勢い、そして本拠地のアドバンテージはドジャース側に戻った」と締めくくっている。



