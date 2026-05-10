大阪・ミナミのホテルで女性の遺体が見つかった事件で、警察は強盗殺人の疑いで29歳の男を逮捕しました。強盗殺人の疑いで逮捕されたのは三重県四日市市のアルバイト・森雄靖容疑者（29）です。警察によりますと、森容疑者はおととい夜、大阪市中央区難波にあるホテルの一室で、女性を殺害して金品を奪おうと考え、何らかの方法で女性を殺害し女性のマイナンバーカードなどを奪った疑いがもたれています。調べに対し森容疑者は「女