スターバックス®の人気ペットボトルコーヒーシリーズ「COFFEE OF THE DAY」が、さらにおいしくリニューアル♡2026年5月19日（火）より、「ブラック」と「カフェラテ」が全国で発売されます。味わいはもちろん、パッケージデザインや容量もアップデートされ、毎日に寄り添う一杯へ進化。こころまで満たされるような豊かなコーヒー体験が楽しめます♪ 毎日飲みた