¡ÖÍÆ¼Ï¤Ê¤¯°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¡×¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×°ìºòµ¨¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹²¦¼Ô¤¬£²¡Ý£·¤Ç°Ì´¤ÎÂç»´ÇÔ¡ª¥É¥¤¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï°¢Á³¡Ö¶þ¿«¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡×
¡¡°ìºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ÇÌµÇÔÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¶¯¹ë¤¬¥Û¡¼¥à¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î»´ÇÔ¤À¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö10·î21Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Î¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè£³Àá¡¢¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤¬ºòµ¨²¦¼Ô¤Î¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤ÈÂÐÀï¡££²¡Ý£·¤ÇÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡£·Ê¬¤ËÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÂà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤·¡¢10¿ÍÂÐ10¿Í¤Ë¤Ã¤¿Ä¾¸å¤ËPK¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤³¤«¤é¥Ï¡¼¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Þ¤Ç¤Ë¤è¤â¤ä¤Î£³¼ºÅÀ¤ò¿©¤é¤¦¡£
¡¡¸åÈ¾¤âÁê¼ê¤ÎÀª¤¤¤ò»ß¤á¤é¤ì¤º¡¢£³ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¶þ¿«¡£¤½¤Î»Ñ¤ËÊ¸»úÄÌ¤êÌµÅ¨¤À¤Ã¤¿°ìºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÌÌ±Æ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¤¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤âè«Á³¤À¡£¡ØSPORTSCHAU¡Ù¤Ï¡Ö¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤ËÄËº¨¤ÎÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¡£¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤ä¸«»ö¤Ê¥´¡¼¥ë¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤Ê»î¹ç¤Ç¡¢ÍÆ¼Ï¤Ê¤¯°µÅÝ¤µ¤ì¡¢»þ¤Ë¤ÏÍÛµ¤¤Ê¥Ñ¥ê¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¶þ¿«¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ØBild¡Ù¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ë¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡ª¡×¤È¸«½Ð¤·¤ò¤Ä¤±¡¢ÉªÂÇ¤Á¤ÇÂà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥¢¥ó¥É¥ê¥Ò¤ò¡Ö»ÄÇ¦¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈµêÃÆ¤·¤¿¡£
¡¡²¦¼Ô¤È¤Î¼ÂÎÏ¤Î°ã¤¤¤ò»×¤¤ÃÎ¤é¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡ÖÆüËÜ¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤À¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¶¯¤¤¡×¥Þ¥óU¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¡¢ÂçµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÃ¦Ë¹¡ª¡ÈÆÃ¤Ë´í¸±¤À¤Ã¤¿Áª¼ê¡É¤Ï¡©¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
