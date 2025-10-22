「木村拓哉さん（52）が初めて単独でテレビ東京のバラエティ番組に出演することが発表されました。番組プロデューサーも、オファーを快諾されて驚いたそうです。

木村さんのYouTubeチャンネルは登録者203万人を超えていて、好評。52歳にして新境地を切り開いています」（音楽関係者）

11月21日に公開される名匠・山田洋次（94）の監督作『TOKYOタクシー』にも出演する木村。

芸能界の第一線で活躍し続ける木村だが、ある悩みがーー。

「次女のKoki，さん（22）の今後を心配していると聞いています。

’18年にファッション誌の『ELLE Japon』の表紙を飾り、モデルデビューを果たしたKoki，さん。ほどなくして、ハイブランド・ブルガリの日本人アンバサダーにも選ばれました。

それから7年、先月末にはイタリアの人気ランジェリーブランドのアンバサダー就任が発表され、キービジュアルでは下着姿を披露していました。

自宅にあるトレーニングルームで、体作りに励む娘の姿を見ていた木村さんは、アンバサダー就任を喜んでいるそうです。

その一方で、父としては露出に関して思うところもあるのでは……」（映像制作関係者）

木村の背中を見て育ったKoki，はモデルとして芸能界入りしたものの、幼いころから女優に憧れていた。’22年の主演映画『牛首村』で女優デビューを果たした際には「人生最大の夢中に出合えました」と語っていた。

しかし、女優業も決して楽ではないようだ。

「’25年に公開された主演映画『女神降臨』は、2部作合わせても、興行収入は約5億円で低迷したと聞いています」（前出・映像制作関係者）

女優デビュー時には、先輩俳優としてアドバイスを送っていた木村。女優危機に瀕した愛娘のために水面下で動いていた。

「Koki，さんの次回作が決まっているそうです。人気漫画の実写化作品で、20代後半の実力派俳優とW主演を務めます。超能力を用いて戦うデスゲームが題材で、’27年に公開を予定しています。

実は同作にSnow Manのラウールさん（22）が出演するそうです。Koki，さんが父親の後輩であるSTARTO ENTERTAINMENTのタレントと映像作品で共演するのは、今回が初めて。

ラウールさんの起用は製作サイドだけでなくKoki，さんの母親である工藤静香さん（55）の意向も反映されているそうです。Koki，さんの主演作で、もう失敗できませんからね。

夫婦の間で話し合いがあったのではないでしょうか」（前出・映像制作関係者）

■「STARTO社のめちゃくちゃ太い柱」

木村はかねてSnow Manを高く評価しているようだ。前出の音楽関係者が明かす。

「Snow ManはSTARTO社の中でも、木村さんが最も目をかけているグループで、“事務所のめちゃくちゃ太い柱”と称しています。ドラマや、バラエティ番組、ラジオでメンバーと共演していくうちに、認めるようになったそうです」

4月にSnow Manが国立競技場でライブを開催した際には、木村が見学に訪れていた。

「後輩たちを激励するために足を運んだそうです。木村さん自身の発案で、演出で濡れたステージを拭くモップ隊の一人として登場するサプライズも行っていました」（前出・音楽関係者）

木村は’21年のスペシャルドラマ『教場II』で目黒蓮（28）と共演して以来、気にかけており、目黒も木村への尊敬をたびたび口にしていた。

「木村さんが自宅に招いた際に、目黒さんがラウールさんを連れてきたそうです。それ以来、親しくなったのだとか。木村さんの誕生日にラウールさんからお祝いのメッセージが送られてくるそうです。

ラジオ番組でラウールさんのダンスパフォーマンスに対して『俺できねーって思う』と、“負け”を素直に認めていました。

’24年7月にラウールさんが腰を痛めてしまったことがあったのですが、これを木村さんが心配していたそうです。いまや“腹心の後輩”ですね」（前出・音楽関係者）

静香もラウールを高く買っているとか。

「静香さんも“コミュ力が高い”と気に入っているみたいですね。木村さんのワンマンライブに、ラウールさんが何度か見学に来ています。その会場でも静香さんと顔を合わせていることでしょう。

またラウールさんはモデルとしてパリコレで活躍しているので、“Koki，と釣り合う”と静香さんはみているそうです」（前出・音楽関係者）

木村とラウールの間には確かな信頼関係が結ばれているようだ。

’24年12月には、木村がSnow Manの冠番組『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）に出演した際、ラウールは、STARTO社に木村が所属していることで、「僕はそれがすごく心強くて、いつもすごく力になっている」と告白。そのうえで、木村に、退所するタレントが相次いだ中で、事務所をやめるという選択を取らない理由を尋ねた。

これに対して木村は、「自分のことを考えたらやめたほうがいいのかもしれないけど、自分だけでできてる仕事じゃないし、ファンの方がいてくれて俺ら初めて成立してるじゃん」と言い、ジャニーズ事務所時代から応援し続けてくれるファンのことを考えてだと答えていた。

「ラウールさんが踏み込んだ質問ができたのは2人の関係性ゆえです。ラウールさんのことですから、Koki，さんと共演が決まって、木村さんに連絡していることでしょう。木村さんとしては、“娘を頼む”といった心境だったのでは……」（前出・音楽関係者）

腹心アイドルは木村の期待に応えて、女優・Koki，を救うことができるのだろうかーー。