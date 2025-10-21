日本維新の会の吉村洋文代表（50）が21日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜前10・25）に生出演し、自民党との連立合意書に明記された議員定数削減案を巡る国民民主党・玉木雄一郎代表の発言の変化に苦言を呈した。

維新が自民との連立交渉の中で絶対条件に急きょ格上げした議員定数削減。吉村氏は衆院の約1割に当たる50議席、比例から削減する方針を示していた。これについて玉木氏は出演番組で、「臨時国会の冒頭で賛成します。冒頭で処理しましょう」と約束。先送りされる懸念のある、物価高対策の議論を一刻も早く進めることを求めた。

ところが、20日に公表された合意文書では、「一割を目標に衆議院議員定数を削減するため、令和七年臨時国会内において議員立法案を提出し、成立を目指す」と、弱めの表現で記されていた。玉木氏は「比例で50議席とかおっしゃっていたけど、比例って言葉もないし、数も率で、1割を目標になので、目標に目指すなので、申し訳ないけど何も書いていないのと同じなので、今の時点ではい賛成という中身にはちょっと…後退したかなと思う」と厳しい見方を示した。

この発言をVTRで確認した吉村氏は「すぐ変わりますね」と皮肉を込めて指摘。「ちょっと前まで賛成って言ってましたよね。明確に。すぐ変わりますね。どうかなと思います」と、怒気を込めて述べた。