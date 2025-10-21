「Sports From USA」――今回は「広陵高校とアメリカの運動部内いじめに共通する問題点」

「THE ANSWER」がお届けする、在米スポーツジャーナリスト・谷口輝世子氏の連載「Sports From USA」。米国ならではのスポーツ文化を紹介し、日本のスポーツの未来を考える上で新たな視点を探る。今回は「広陵高校とアメリカの運動部内いじめに共通する問題点」。

今年の全国高校野球選手権大会で、広陵高校（広島）は1月の野球部内暴行事件が明るみに出た後、1回戦勝利後に残りの大会の出場を辞退した。1回戦を行う前に、学校は事件について日本高野連に報告しており、加害した部員を指導したうえで、一時公式戦出場を停止していたと説明し、事態収拾を図った。しかし、2023年に元部員が監督やコーチ、部員から暴力・暴言を受けたとの情報がSNSで拡散されたこともあり、2回戦への出場を辞退することに至った。現在は第三者調査委員会が事実解明を進めている。

この広陵高校野球部の暴行に関する続報が続いていた9月、アメリカでも同じような事件が発覚した。

9月2日、米オハイオ州ヤングスタウンの私立アーサリン高校のアメリカンフットボール部で、部員による暴行、性的にはずかしめる行為があったとして、元部員とその家族が学校側（校長らの管理職とアメリカンフットボール部のコーチ）を訴えた。

訴状によると、2025年6月の合宿中に、複数の部員が新入生部員に対して性的な暴行を含むいじめをし、その様子をスマートフォンで撮影し、部内で共有した。被害を受けた生徒の母親がアシスタントコーチに相談したところ、「男子同士のふざけあい」と表現して、対応しなかったという。母親は校長にも動画を見せ、校長は暴行行為の重大さは認めた。しかし、十分な調査は行われず、アメリカンフットボール部では、部員に暴行事件について口外しないように伝えたという。

そして、何事もなかったかのように、シーズン初戦の8月22日、第2戦の8月29日の試合を行った。第2戦の後の9月2日に被害者側の弁護士から裁判所に訴状が提出された。訴状が提出されると、隠ぺいはできない。ここで、学校はアメリカンフットボール部のヘッドコーチを無期限資格停止処分とし、2名のアシスタントコーチを休職とした。9月5日に予定していた試合は行わなかった。

翌週にはこの高校に在籍していた元生徒が、2023年にアメリカンフットボール部の部員に性的いやがらせ、暴行をされたとしたと告発した。学校側に報告したにもかかわらず、学校側は措置を講じなかったと別の訴訟を起こした。これを受けて、学校はシーズンの続行は困難と判断し、9月12日に残りのシーズンはアメリカンフットボール部は試合を行わないと発表した。対戦相手校から試合は行わないという通告もされてもいた。

広陵野球部と3つの共通項 転校を決断した生徒も厳しい現実が…

アーサリン高校のアメリカンフットボール部は裁判に訴えられて、いじめを隠ぺいできなくなったのだか、広陵高校野球部の暴行事件とはいくつか共通している点も見てとれる。ひとつは、深刻ないじめがあっても、そのまま試合を行おうとしていたこと。ふたつめは、すぐに過去の別の事件が明らかになったことで、その運動部に暴行を黙認するカルチャーがあったのではと疑いを持たれたことである。3点目は、学校は外側からの批判の大きさによって、試合をしないという選択をせざるを得なかったということだ。さらに、真偽不明のさまざまな情報と意見がSNSで飛び交うことも共通していた。

このアメリカンフットボール部は、残りのシーズンは試合を行わないという活動停止となったのだが、いじめや暴行に関与していない部員のプレーする権利はどうなるのだろうか。関与していないとする部員の親たちとコーチの1人が集会を開いて、救済措置を求めた。この集会を取材した地元の複数のニュース局の報道によると、ある母親は「うちの子どもはそもそも事件のあった合宿に参加していない。息子はプレーするチャンスを失い、大学のアメリカンフットボール部から奨学金をオファーされるチャンスを失った」と話したという。スポーツする権利だけでなく、大学進学という問題も絡む。

すでに転校した生徒も少なくない。しかし、転校すれば別の学校のアメリカンフットボール部でプレーできるかというと、そうではない。アメリカの多くの州の高校体育協会では、学校間での激しい選手の引き抜き合戦を防ぐために転校してすぐには試合に出場できない規則になっている。部員たちが住むオハイオ州高校体育協会にも転校に関する規則がある。

9月23日には、アーサリン高校からすでに転校したり、転校手続きをしている生徒たち6人がオハイオ州高校体育協会を相手どって、転校に関する規則の適用を一時的に差し止めるように訴えた。選手の保護者は「不当に、自らの意思に反して、高校フットボールの試合に参加する権利を奪われた。それはアーサリン高校の一員としてであれ、オハイオ州高校体育協会の加盟校の一員としてであれ同じである」と主張した。しかし、マホニング郡裁判所はこれを却下した。2度目の仮処分申立ても再度却下された。

一方、前述した訴えとは別にアーサリン高校からジラルド高校に転校した2名もトランブル裁判所に訴えていた。これに関しては10月に入ってからオハイオ州高校協会に対して出場不適格とすることを一時的に差し止めるよう命令が出た。「本件はOHSAA（オハイオ州高校体育協会）の細則が想定するようなシーズン途中の転校という典型的なケースではない。これは原告の意思ではどうしようもなかった、非常に不運な事態である」と判断された。シーズンの半分以上が過ぎた時点で、ようやく転校先でのプレーが認められたことになる。

アメリカンフットボール部の活動停止は、試合が発表の場になっているマーチングバンド部やチアリーダー部の活動機会がなくなることも意味する。アメリカの運動部には違反した選手だけでなく、チーム全体で責任を負う「連帯責任」は管見の限りないようだ。しかし、いじめや暴行を隠ぺいしたという学校側の対応が明らかになれば、当然ながら激しく批判され、調査のためにシーズン途中で活動を停止しなければいけない状況に追い込まれる。そうなれば、いじめに関与していない他の生徒も活動機会を失うことになる。連帯して責任を負うことは求められないが、巻き込まれて「活動機会を奪われる」ことは似ている。

アメリカでもいじめを撲滅するのは難しいが、運動部内にはびこるいじめや暴行を「以前からある」としたり「そういうことは珍しくない」と軽視するのは悪手中の悪手だ。対応が遅れれば遅れるほど、被害にあった生徒はもちろんのこと、関与していない生徒も巻き込んで、大きな傷を残すことになる。対応が遅れるのはいじめを軽視し、競技を継続するほうがはるかに重要であると考えているからだろう。いじめや暴行が発生したときにすぐに対応できるかどうかは、普段から、いじめや暴行を許さないことを学校、運動部でしっかり共有できているかということにかかっているのだと思う。



（谷口 輝世子 / Kiyoko Taniguchi）



谷口 輝世子

デイリースポーツ紙で日本のプロ野球を担当。98年から米国に拠点を移しメジャーリーグを担当。2001年からフリーランスのスポーツライターに。現地に住んでいるからこそ見えてくる米国のプロスポーツ、学生スポーツ、子どものスポーツ事情を深く取材。著書『帝国化するメジャーリーグ』（明石書店）『子どもがひとりで遊べない国、アメリカ』（生活書院）。分担執筆『21世紀スポーツ大事典』（大修館書店）分担執筆『運動部活動の理論と実践』（大修館書店）。