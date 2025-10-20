X(µìTwitter)¤Ï¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¥ê¥ó¥¯¤ò±ÜÍ÷¤·¤Ê¤¬¤é¤¤¤¤¤Í¤ä¥ê¥Ý¥¹¥È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÊÑ¹¹¤ò¥Æ¥¹¥ÈÃæ
X(µìTwitter)¤Ï¥ê¥ó¥¯Àè¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ò±ÜÍ÷¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¤â¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¸µ¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤¤¤¤¤Í¡¦¥ê¥×¥é¥¤¡¦¥ê¥Ý¥¹¥È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢UI¤ÎÊÑ¹¹¤ò¥Æ¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
X is changing how it handles links to try and keep you in the app | The Verge
https://www.theverge.com/news/802480/x-is-changing-how-it-handles-links-to-try-and-keep-you-in-the-app
We're testing a new link experience, starting on iOS -- to make it easier for your followers to engage with your post while browsing links.
For creators, a common complaint is that posts with links tend to get lower reach. This is because the web browser covers the post and¡Ä pic.twitter.com/oWraLpPwji— Nikita Bier (@nikitabier) October 19, 2025
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎX¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥È¤ËÅºÉÕ¤µ¤ì¤¿URL¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¤È¡¢¥¦¥§¥Ö¥Ú¡¼¥¸¤¬³«¤¤Þ¤·¤¿¡£¸µ¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¤¤¤¤¤Í¡¦¥ê¥×¥é¥¤¡¦¥ê¥Ý¥¹¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤Ï¡¢¥Ú¡¼¥¸¤ò°ìÅÙÊÄ¤¸¤Æ¸µ¤Î¥Ý¥¹¥È¤òºÆÉ½¼¨¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ÅÍÍ¤Î±Æ¶Á¤Ç¥Ý¥¹¥È¤ò±ÜÍ÷¤·¤¿°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢¸µ¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤¤¤¤¤Í¤ä¥ê¥×¥é¥¤¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÉÔËþ¤Î¼ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¥Ó¥¢»á¤Ï»ØÅ¦¡£
¤½¤³¤Ç¡¢X¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥ê¥ó¥¯Àè¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ËÈô¤ó¤Ç¤â²èÌÌ²¼Éô¤Ë¤¤¤¤¤Í¡¦¥ê¥×¥é¥¤¡¦¥ê¥Ý¥¹¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ü¥¿¥ó¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤è¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÊÑ¹¹¤ò¥Æ¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ú¡¼¥¸¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤È²èÌÌ²¼Éô¤Î³Æ¼ï¥Ü¥¿¥ó¤Ï±£¤ì¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
X¤Ç¤Ï¥ê¥ó¥¯¤ò´Þ¤àÅê¹Æ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Äã¤¤¤È¤¤¤¦¶ì¾ð¤¬¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢X¤Î¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤Ï¡ÖX¤Î¥ì¥³¥á¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÈó¾ï¤ËµÞÂ®¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢4¡Á6½µ´Ö°ÊÆâ¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ò¥å¡¼¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤òºï½ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Grok¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅê¹Æ¤òÆÉ¤ß¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆ°²è¤ò»ëÄ°(1Æü¤¢¤¿¤ê1²¯°Ê¾å)¤·¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤òºÇ¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Á¤½¤¦¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤ä¾®µ¬ÌÏ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÌäÂê¡¢¤Ä¤Þ¤êÁÇÀ²¤é¤·¤¤Åê¹Æ¤ò¤·¤¿¤Î¤ËÃ¯¤â¸«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤ËÂÐ½è¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Grok¤ËÍê¤à¤À¤±¤Ç¡¢¥Õ¥£¡¼¥É¤ò°ì»þÅª¤Þ¤¿¤Ï±ÊÂ³Åª¤ËÄ´À°¤¹¤ëµ¡Ç½¤âÄÉ²ÃÍ½Äê¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
The 𝕏 recommendation system is evolving very rapidly. We are aiming for deletion of all heuristics within 4 to 6 weeks.
Grok will literally read every post and watch every video (100M+ per day) to match users with content they¡Çre most likely to find interesting.
This should¡Ä https://t.co/HdKKgabRUN— Elon Musk (@elonmusk) October 17, 2025
The Verge¤Ï¡Ö¥ë¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢AI¤¬Åê¹Æ¤Î¼ÂºÝ¤ÎÆâÍÆ¤òÍý²ò¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤Ï¡¢X¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄ¹Ç¯¤ÎÌÀ³Î¤ÊÌÜÉ¸¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬Èó¾ï¤Ë¾¯¤Ê¤¤¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤â¥ê¡¼¥Á¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£