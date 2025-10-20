Ž¢¼ã¼ê¤¬°é¤¿¤Ê¤¤Ž£¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾å»Ê¤¬°¤¤¡ÄŽ¢Éô²¼¤ò¥À¥á¤Ë¤¹¤ë¥ê¡¼¥À¡¼Ž£¤¬Ìµ¼«³Ð¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë3¤Ä¤ÎNG¹ÔÆ°
¢£À®Ä¹¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤Î»ñ¼Á¤Î¤»¤¤¡×¡©
¡ÖºÇ¶á¤Î¼ã¼ê¤Ï°é¤¿¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤É¤¦¤·¤ÆÉô²¼¤¬¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡©¡×
¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤ä¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾å»Ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º£¸å¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¡¢»Å»ö¤òÇ¤¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢Éô²¼¤Î¹ÔÆ°ÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ä¤ëµ¤¤¬¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÁÛ¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢Éô²¼¤ÎÀ®Ä¹¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÉô²¼¤Î»ñ¼Á¤ÎÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼Â¤Ï¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¼«¿È¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿½¬´·¤ä¸ÀÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡È´ª°ã¤¤¡É¤¬È¯À¸¤·¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤ËÉô²¼¤ÎÀ®Ä¹¤òË¸¤²¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ë3¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤Î´ª°ã¤¤¹ÔÆ°¤ò¡¢»ä¤¬¼ÂºÝ¤ËÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿»öÎã¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ï¤¹¤Ù¤Æ²¾Ì¾¤Ç¤¹¡Ë¡£
¢£¾å»Ê¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Æ¡¢¿·¿Í¤ÏÆ°¤¯
¡ ²ñ¼Ò¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò¼«Ê¬¤«¤éÇË¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦
¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡ÖÌÏÈÏ¡×¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢Ë»¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÍýÍ³¤ËËÜ¿Í¤Ë¤½¤Î°Õ¼±¤¬Çö¤¯²ñ¼Ò¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Éô²¼¤Ï¡Ö·ë¶É¥ë¡¼¥ë¤Ï¼é¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤À¡×¤È³Ø¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú»öÎã¡Û
IT´ë¶È¤Î±Ä¶ÈÉô¤Îº´Æ£¼çÇ¤¡ÊÃËÀ¡¦38ºÐ¡Ë¤Ï¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¶¯¤¤¼«Éé¤ò»ý¤Ä¥¿¥¤¥×¡£
¤¢¤ëÆü¡¢¼ÒÆâµ¬Äê¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¸Ä¿ÍÃ¼Ëö¤Ç¤Î¥Ç¡¼¥¿»ý¤Á½Ð¤·¡×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¸úÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿·¿Í¤ÎÌÚÂ¼¤µ¤ó¡Ê½÷À¡¦24ºÐ¡Ë¤¬ÌÜ·â¡£
ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¼çÇ¤¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¼«Ê¬¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¡¢¸åÆüÆ±¤¸¤³¤È¤ò¼Â¹Ô¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¾ðÊóÏ³±Ì¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬È¯³Ð¤·¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤¬ÌäÂê¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¡¼¥À¡¼¼«¿È¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤éÂç¾æÉ×¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹ÔÆ°¤¬¡¢Éô²¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Öµö¤µ¤ì¤ëÁ°Îã¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¼ºÇÔ¤µ¤»¤Ê¤¤¡×¤¬»×¹ÍÎÏ¤È¤ä¤ëµ¤¤òÃ¥¤¦
¢ ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢»Ø¼¨¤âºÙ¤«¤¹¤®¤ë
¡ÖÉô²¼¤ò¼ºÇÔ¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦¤¢¤Þ¤ê¡¢²á¾ê¤Ë¸ý¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¡¼¥À¡¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤ÏÉô²¼¤Î¡È¹Í¤¨¤ëÎÏ¡É¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Âç¤¤ÊÍ×°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú»öÎã¡Û
¿©ÉÊ²ñ¼Ò¤Î´ë²èÉô¤ÎÅÄÃæ²ÝÄ¹¡Ê½÷À¡¦45ºÐ¡Ë¤ÏÌÌÅÝ¸«¤¬¤è¤¯¡¢Éô²¼¤ÎÀ®Ä¹¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Äó°Æ½ñ¤ÎºîÀ®¤òÇ¤¤»¤ë¤È¡¢ºÙÉô¤Ë¤ï¤¿¤êÃà°ì¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÆþ¤ì¡¢¡Ö¤³¤³¤Ï¤³¤¦Ä¾¤·¤Æ¡×¡Ö¤³¤Î½çÈÖ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ë½¤Àµ»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¿¥¤¥×¡£
Æþ¼Ò3Ç¯ÌÜ¤ÎÃæ·ø¼Ò°÷¡¦º´Ìî¤µ¤ó¡ÊÃËÀ¡¦28ºÐ¡Ë¤ÏÅö½é¡Ö³Ø¤Ó¤¬Â¿¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë¡Ö¤É¤¦¤»¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤âÄ¾¤µ¤ì¤ë¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢»Ø¼¨¤òÂÔ¤Ä»ÑÀª¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¡¢ÅÄÃæ²ÝÄ¹¤ÎÉéÃ´¤ÏÁý¤¨¡¢º´Ìî¤µ¤ó¤Î¼«¼çÀ¤Ï°é¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°½Û´Ä¤Ë´Ù¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤ÏÉô²¼¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÍ¿¤¨¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÉô²¼¤ÎÄ©Àï¿´¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£´Å¤ä¤«¤·¤ÏÉô²¼¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤
£ Éô²¼¤Î¤¿¤á¤ò»×¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤¬µÕ¤ËÀ®Ä¹¤ò»ß¤á¤Æ¤¤¤ë
°ì¸«¡Ö»×¤¤¤ä¤ê¡×¤Ë¸«¤¨¤ë¹ÔÆ°¤â¡¢Éô²¼¤ÎÀ®Ä¹µ¡²ñ¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú»öÎã¡Û
¼«Æ°¼Ö²ñ¼Ò¤ÎÀ½Â¤Éô¤Î»³¸ý·¸Ä¹¡ÊÃËÀ¡¦42ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¼ã¼ê¤Ë¸·¤·¤¤¸½¾ì¤ò·Ð¸³¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¹ó¤À¤È¹Í¤¨¡¢¥È¥é¥Ö¥ëÂÐ±þ¤ä¸ÜµÒ¥¯¥ì¡¼¥à¤Ê¤É¤Î¡ÈÆñ¤·¤¤°Æ·ï¡É¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤Ç°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢Æþ¼Ò2Ç¯ÌÜ¤ÎºØÆ£¤µ¤ó¡Ê½÷À¡¦25ºÐ¡Ë¤Ï¡¢Æü¾ï¶ÈÌ³¤Ï¤½¤Ä¤Ê¤¯¤³¤Ê¤»¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÆÍÈ¯Åª¤Ê¥È¥é¥Ö¥ëÂÐ±þ¤Ë¤ÏÁ´¤¯´·¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ëÆü¡¢»³¸ý·¸Ä¹¤¬ÉÔºß»þ¤Ë¥¯¥ì¡¼¥àÂÐ±þ¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢Âç¤¤¯Æ°ÍÉ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¸ÜµÒ¤Î¿®Íê¤òÂ»¤Ê¤¦»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÉô²¼¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ä¤ê¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¡È·Ð¸³ÉÔÂ¡É¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÀ®Ä¹¤òË¸¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
°Ê¾å¤Î3¤Ä¤Î»öÎã¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¹ÔÆ°¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÉô²¼¤ÎÀ®Ä¹¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤¬´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤Íî¤È¤··ê¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÉô²¼¤ò°é¤Æ¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¡×¤Î3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¥ê¡¼¥À¡¼¤¬´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤Íî¤È¤··ê
¡¦¥ë¡¼¥ë¤ò·Ú»ë¤¹¤ë»Ñ ¢ª ¡Ö¼é¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤È¸í²ò¤µ¤ì¤ë
¡¦²á¾ê¤Ê»Ø¼¨¤ä½õ¸À ¢ª Éô²¼¤Î¹Í¤¨¤ëÎÏ¤òÃ¥¤¦
¡¦»×¤¤¤ä¤ê¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÃ¥¤¦ ¢ª À®Ä¹¤Î¾ì¤ò¼º¤ï¤»¤ë
ËÜÍè¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡ÖÅú¤¨¤òÍ¿¤¨¤ë¿Í¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÉô²¼¤¬¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¡¢Ä©Àï¤·¡¢¼ºÇÔ¤«¤é³Ø¤Öµ¡²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¿Í¡×¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹ÔÆ°¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï3¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡ ¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¡¢Éô²¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Îµ¬ÈÏ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È
¢Í¾®¤µ¤Ê¥ë¡¼¥ë¤âÎ¨Àè¤·¤Æ¼é¤ë»ÑÀª¤¬¡¢Éô²¼¤Î¿®Íê¤Èµ¬ÈÏ°Õ¼±¤ò°é¤Æ¤ë
¢ Éô²¼¤Ë¹Í¤¨¤ëÍ¾ÃÏ¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È
¢Í¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ÏºÇ¾®¸Â¤Ë¤È¤É¤á¡¢Éô²¼¤¬¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤¿ÁªÂò¤òÂº½Å¤¹¤ë¡£Â¿¾¯¤Î´Ö°ã¤¤¤Ï³Ø¤Ó¤ËÊÑ¤ï¤ë
£ Ä©Àï¤Îµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤ë
¢Í¤¢¤¨¤ÆÆñ¤·¤¤²ÝÂê¤òÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Éô²¼¤Ï¼ÂÁ©¤ÎÃæ¤ÇÂç¤¤¯À®Ä¹¤¹¤ë¡£¼ºÇÔ¤·¤¿¤é»Ù¤¨¤ë¤Î¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÌò³ä
¢£¡Ö´°àú¤ËÆ³¤¯¡×¤¬¾å»Ê¤ÎÌò³ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡ÖÉô²¼¤¬°é¤¿¤Ê¤¤¡×¤ÈÇº¤à¤È¤¤³¤½¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤Ëµ¿Ìä¤ò»ý¤Á¡¢¿¶¤êÊÖ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ñ¼Ò¤ä¼Ò²ñ¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬ºÙ¤«¤¹¤®¤Ê¤¤¤«¡¢Éô²¼¤Î·Ð¸³¤ò¤¢¤Ê¤¿¤¬Ã¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡Ä¡Ä¡£
¥ê¡¼¥À¡¼¤Îºß¤êÊý¤Ï¡¢Éô²¼¤Î¹ÔÆ°¤äÀ®Ä¹¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤ë»ÑÀª¡¢¹Í¤¨¤ëÍ¾ÃÏ¤òÍ¿¤¨¤ë»ÑÀª¡¢¤½¤·¤ÆÄ©Àï¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë»ÑÀª¤¬Â·¤Ã¤Æ¤³¤½¡¢Éô²¼¤Ï¼«Î§Åª¤Ë°é¤Á¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢´°àú¤ËÆ³¤¯¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Éô²¼¤¬¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤Ç¹Í¤¨¡¢»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¡£
¤½¤·¤ÆÉô²¼¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Æ±»þ¤Ë¥ê¡¼¥À¡¼¼«¿È¤¬³Ø¤ÓÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥ê¡¼¥À¡¼¼«¿È¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¡¢Éô²¼¤Ï¼«¤é¹Í¤¨¡¢Ä©Àï¤·¡¢³Ø¤Ó¡¢¤½¤·¤Æ°é¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
----------
À¶¿å ¹¯°ìÏ¯¡Ê¤·¤ß¤º¡¦¤³¤¦¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë
¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¥¨¥Ã¥¸ÂåÉ½
1974Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»Ô½Ð¿È¡£98Ç¯·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÍý¹©³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢¿Íºà¶È³¦¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤ËÆþ¼Ò¡£2000Ç¯¡¢¥Ç¥í¥¤¥È¥È¡¼¥Þ¥Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¸½¥¢¥Ó¡¼¥à¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤ËÆþ¼Ò¡£2003Ç¯¤Ë¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¥¨¥Ã¥¸³ô¼°²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¡£¥³¥ó¥µ¥ë¤Ç³Ø¤ó¤À¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¸ÜµÒ´ÉÍý¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¶È³¦ºÇÂç¤Î¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ö¥»¥ß¥Ê¡¼¥º¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¶µ°é¤ÎÎ®ÄÌ¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Øå«ÆÁ·Ð±Ä¤Î¤¹¡µ¤á¡Ù¡Ê¥Õ¥í¡¼¥é¥ë½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø¾¡¼ê¤ËÇä¤ì¤Æ¤¤¤¯¿Í¤ÎÈëÌ©¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¼ª¤«¤é³Ø¤ÖÊÙ¶¯Ë¡¡Ù¡Ê¥µ¥ó¥Þ¡¼¥¯½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤É¡£
----------
¡Ê¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¥¨¥Ã¥¸ÂåÉ½ À¶¿å ¹¯°ìÏ¯¡Ë