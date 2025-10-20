外は香ばしく、中はふんわり食感の厚揚げ。豆腐由来の植物性たんぱく質が豊富で、食べごたえも抜群です。


味しみが良い厚揚げは、煮物との相性もバッチリ。そこで今回は、E・レシピ内で「おいしい！」の声が多く寄せられている、厚揚げの煮物レシピ7選をご紹介。

和・洋・中の味付けがそろっているので、その日の献立に合わせて選んでみてくださいね。

■【やさしい甘み】味がしみてる！ 厚揚げとカブのとろみ煮
水溶き片栗粉のとろみで、旨味をギュッと閉じ込めます。落とし蓋で煮含めた厚揚げとカブのやさしい甘みが、後を引くおいしさです。取り分けて残ったカブの葉は、冷凍保存しておくと、お浸しや味噌汁の具として使えますよ。

味がしみてる！厚揚げとカブのとろみ煮


【材料】（2人分）

厚揚げ(三角) 2~3個
カブ 2個
<水溶き片栗>
  片栗粉 小さじ 1
  水 小さじ 2
<合わせだし>
  だし汁 300ml
  酒 大さじ 2
  みりん 大さじ 1.5
  砂糖 小さじ 2
  塩 小さじ 1/3
  しょうゆ 小さじ 2

【下準備】

1、厚揚げはザルに入れて熱湯をかけ、食べやすい大きさに切る。

2、カブは葉を切り落として皮をむき、縦4〜6つに切る。切り落とした葉は分量外の塩を入れた熱湯で塩ゆでし、水気を絞って長さ4〜5cmに切り、少量を取り置き、残りは小分けにしてラップで包んで冷凍保存しておく。



3、＜水溶き片栗＞の材料を混ぜ合わせる。

【作り方】

1、鍋に＜合わせだし＞の材料を入れて強火にかけ、煮たったら厚揚げとカブを加える。落とし蓋をし、煮汁が落とし蓋にあたり、全体に広がる位の火加減で、10分煮含める。



2、最後に取り置いたカブの葉を加え、1〜2分煮る。＜水溶き片栗＞を全体にまわし入れ、トロミがついたら器に盛る。





■【トロミがおいしさのカギ】厚揚げの煮物レシピ6選

厚揚げと豚肉の甘辛チーズ煮



仕上げにピザ用チーズでコクを加えるのがポイント。厚揚げと豚肉で食べ応えも十分です。ニラは最後に加えてサッと混ぜ、鮮やかな色をキープしましょう。コチュジャンを入れてピリ辛味にしても◎です。

厚揚げと里芋のみそからめ煮



みそ味の煮物はホッとする味わい。ご飯のおかずにはもちろん、日本酒のおともにも最適です。里芋は、レンジ加熱すると、簡単に皮がつるんと剥けますよ。仕上げに刻みネギを散らして、彩り良く仕上げましょう。

大根と厚揚げ みぞれ煮 10分で出来る人気レシピ



厚揚げを大根おろしと調味料でみぞれ煮にします。厚揚げの香ばしさと大根おろしのまろやかな風味が見事にマッチ。10分で完成するので、忙しいときの副菜づくりにぴったりです。大根おろしを汁ごと使用しますが、水分が少ない場合は、水を足してくださいね。

厚揚げと小松菜の煮浸し



トロミをつけた煮汁で体の芯から温まる、寒い時期にうれしい一品。小松菜と白菜はあらかじめレンジで火を通すため、煮込みの時間を短縮できます。お好みで一味唐辛子や七味唐辛子をかけていただきましょう。

厚揚げとカブの豚そぼろ煮



厚揚げとカブに豚そぼろあんがからんで絶品です。豚ひき肉をしっかりと炒めてから煮ることで、コクのあるそぼろあんになります。仕上げにカブの葉を添えれば彩りも良く、食卓がパッと華やぎますよ。

厚揚げのうま煮



甜麺醤・豆板醤で中華風の味付けに。水煮タケノコや貝割れ菜の歯ごたえが、アクセントです。スープの材料を加えたら、煮汁が半量くらいになるまでじっくり煮含めましょう。ご飯にのせて丼風にするのもアリです。

■厚揚げは油抜きして使う？ そのまま使う？
厚揚げは、熱湯をかけて油抜きをしてから煮物にするのがセオリー。余分な油が落ちることで味がじんわりとしみ込み、軽やかで上品な味わいになります。

一方、料理にコクを出したいときは、そのまま焼いて煮込む方法もあります。焼き目の香ばしさが加わって味に深みが出ますよ。料理の目的や好みに応じて使い分けてみてくださいね。
(Lily-bono)