【おいしいの声多数！】厚揚げの煮物レシピ7選〜ヘルシー＆食べ応え抜群♪多彩な味つけが登場
外は香ばしく、中はふんわり食感の厚揚げ。豆腐由来の植物性たんぱく質が豊富で、食べごたえも抜群です。
味しみが良い厚揚げは、煮物との相性もバッチリ。そこで今回は、E・レシピ内で「おいしい！」の声が多く寄せられている、厚揚げの煮物レシピ7選をご紹介。
和・洋・中の味付けがそろっているので、その日の献立に合わせて選んでみてくださいね。
■【やさしい甘み】味がしみてる！ 厚揚げとカブのとろみ煮
水溶き片栗粉のとろみで、旨味をギュッと閉じ込めます。落とし蓋で煮含めた厚揚げとカブのやさしい甘みが、後を引くおいしさです。取り分けて残ったカブの葉は、冷凍保存しておくと、お浸しや味噌汁の具として使えますよ。
■【トロミがおいしさのカギ】厚揚げの煮物レシピ6選
仕上げにピザ用チーズでコクを加えるのがポイント。厚揚げと豚肉で食べ応えも十分です。ニラは最後に加えてサッと混ぜ、鮮やかな色をキープしましょう。コチュジャンを入れてピリ辛味にしても◎です。
みそ味の煮物はホッとする味わい。ご飯のおかずにはもちろん、日本酒のおともにも最適です。里芋は、レンジ加熱すると、簡単に皮がつるんと剥けますよ。仕上げに刻みネギを散らして、彩り良く仕上げましょう。
厚揚げを大根おろしと調味料でみぞれ煮にします。厚揚げの香ばしさと大根おろしのまろやかな風味が見事にマッチ。10分で完成するので、忙しいときの副菜づくりにぴったりです。大根おろしを汁ごと使用しますが、水分が少ない場合は、水を足してくださいね。
トロミをつけた煮汁で体の芯から温まる、寒い時期にうれしい一品。小松菜と白菜はあらかじめレンジで火を通すため、煮込みの時間を短縮できます。お好みで一味唐辛子や七味唐辛子をかけていただきましょう。
厚揚げとカブに豚そぼろあんがからんで絶品です。豚ひき肉をしっかりと炒めてから煮ることで、コクのあるそぼろあんになります。仕上げにカブの葉を添えれば彩りも良く、食卓がパッと華やぎますよ。
甜麺醤・豆板醤で中華風の味付けに。水煮タケノコや貝割れ菜の歯ごたえが、アクセントです。スープの材料を加えたら、煮汁が半量くらいになるまでじっくり煮含めましょう。ご飯にのせて丼風にするのもアリです。
■厚揚げは油抜きして使う？ そのまま使う？
厚揚げは、熱湯をかけて油抜きをしてから煮物にするのがセオリー。余分な油が落ちることで味がじんわりとしみ込み、軽やかで上品な味わいになります。
一方、料理にコクを出したいときは、そのまま焼いて煮込む方法もあります。焼き目の香ばしさが加わって味に深みが出ますよ。料理の目的や好みに応じて使い分けてみてくださいね。
(Lily-bono)
味しみが良い厚揚げは、煮物との相性もバッチリ。そこで今回は、E・レシピ内で「おいしい！」の声が多く寄せられている、厚揚げの煮物レシピ7選をご紹介。
和・洋・中の味付けがそろっているので、その日の献立に合わせて選んでみてくださいね。
■【やさしい甘み】味がしみてる！ 厚揚げとカブのとろみ煮
水溶き片栗粉のとろみで、旨味をギュッと閉じ込めます。落とし蓋で煮含めた厚揚げとカブのやさしい甘みが、後を引くおいしさです。取り分けて残ったカブの葉は、冷凍保存しておくと、お浸しや味噌汁の具として使えますよ。
味がしみてる！厚揚げとカブのとろみ煮
【材料】（2人分）
厚揚げ(三角) 2~3個
カブ 2個
<水溶き片栗>
片栗粉 小さじ 1
水 小さじ 2
<合わせだし>
だし汁 300ml
酒 大さじ 2
みりん 大さじ 1.5
砂糖 小さじ 2
塩 小さじ 1/3
しょうゆ 小さじ 2
【下準備】
1、厚揚げはザルに入れて熱湯をかけ、食べやすい大きさに切る。
2、カブは葉を切り落として皮をむき、縦4〜6つに切る。切り落とした葉は分量外の塩を入れた熱湯で塩ゆでし、水気を絞って長さ4〜5cmに切り、少量を取り置き、残りは小分けにしてラップで包んで冷凍保存しておく。
3、＜水溶き片栗＞の材料を混ぜ合わせる。
【作り方】
1、鍋に＜合わせだし＞の材料を入れて強火にかけ、煮たったら厚揚げとカブを加える。落とし蓋をし、煮汁が落とし蓋にあたり、全体に広がる位の火加減で、10分煮含める。
2、最後に取り置いたカブの葉を加え、1〜2分煮る。＜水溶き片栗＞を全体にまわし入れ、トロミがついたら器に盛る。
【材料】（2人分）
厚揚げ(三角) 2~3個
カブ 2個
<水溶き片栗>
片栗粉 小さじ 1
水 小さじ 2
<合わせだし>
だし汁 300ml
酒 大さじ 2
みりん 大さじ 1.5
砂糖 小さじ 2
塩 小さじ 1/3
しょうゆ 小さじ 2
【下準備】
1、厚揚げはザルに入れて熱湯をかけ、食べやすい大きさに切る。
2、カブは葉を切り落として皮をむき、縦4〜6つに切る。切り落とした葉は分量外の塩を入れた熱湯で塩ゆでし、水気を絞って長さ4〜5cmに切り、少量を取り置き、残りは小分けにしてラップで包んで冷凍保存しておく。
3、＜水溶き片栗＞の材料を混ぜ合わせる。
【作り方】
1、鍋に＜合わせだし＞の材料を入れて強火にかけ、煮たったら厚揚げとカブを加える。落とし蓋をし、煮汁が落とし蓋にあたり、全体に広がる位の火加減で、10分煮含める。
2、最後に取り置いたカブの葉を加え、1〜2分煮る。＜水溶き片栗＞を全体にまわし入れ、トロミがついたら器に盛る。
■【トロミがおいしさのカギ】厚揚げの煮物レシピ6選
厚揚げと豚肉の甘辛チーズ煮
仕上げにピザ用チーズでコクを加えるのがポイント。厚揚げと豚肉で食べ応えも十分です。ニラは最後に加えてサッと混ぜ、鮮やかな色をキープしましょう。コチュジャンを入れてピリ辛味にしても◎です。
厚揚げと里芋のみそからめ煮
みそ味の煮物はホッとする味わい。ご飯のおかずにはもちろん、日本酒のおともにも最適です。里芋は、レンジ加熱すると、簡単に皮がつるんと剥けますよ。仕上げに刻みネギを散らして、彩り良く仕上げましょう。
大根と厚揚げ みぞれ煮 10分で出来る人気レシピ
厚揚げを大根おろしと調味料でみぞれ煮にします。厚揚げの香ばしさと大根おろしのまろやかな風味が見事にマッチ。10分で完成するので、忙しいときの副菜づくりにぴったりです。大根おろしを汁ごと使用しますが、水分が少ない場合は、水を足してくださいね。
厚揚げと小松菜の煮浸し
トロミをつけた煮汁で体の芯から温まる、寒い時期にうれしい一品。小松菜と白菜はあらかじめレンジで火を通すため、煮込みの時間を短縮できます。お好みで一味唐辛子や七味唐辛子をかけていただきましょう。
厚揚げとカブの豚そぼろ煮
厚揚げとカブに豚そぼろあんがからんで絶品です。豚ひき肉をしっかりと炒めてから煮ることで、コクのあるそぼろあんになります。仕上げにカブの葉を添えれば彩りも良く、食卓がパッと華やぎますよ。
厚揚げのうま煮
甜麺醤・豆板醤で中華風の味付けに。水煮タケノコや貝割れ菜の歯ごたえが、アクセントです。スープの材料を加えたら、煮汁が半量くらいになるまでじっくり煮含めましょう。ご飯にのせて丼風にするのもアリです。
■厚揚げは油抜きして使う？ そのまま使う？
厚揚げは、熱湯をかけて油抜きをしてから煮物にするのがセオリー。余分な油が落ちることで味がじんわりとしみ込み、軽やかで上品な味わいになります。
一方、料理にコクを出したいときは、そのまま焼いて煮込む方法もあります。焼き目の香ばしさが加わって味に深みが出ますよ。料理の目的や好みに応じて使い分けてみてくださいね。
(Lily-bono)