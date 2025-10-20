味がしみてる！厚揚げとカブのとろみ煮【材料】（2人分）厚揚げ(三角) 2~3個カブ 2個<水溶き片栗>片栗粉 小さじ 1水 小さじ 2<合わせだし>だし汁 300ml酒 大さじ 2みりん 大さじ 1.5砂糖 小さじ 2塩 小さじ 1/3しょうゆ 小さじ 2【下準備】1、厚揚げはザルに入れて熱湯をかけ、食べやすい大きさに切る。2、カブは葉を切り落として皮をむき、縦4〜6つに切る。切り落とした葉は分量外の塩を入れた熱湯で塩ゆでし、水気を絞って長さ4〜5cmに切り、少量を取り置き、残りは小分けにしてラップで包んで冷凍保存しておく。3、＜水溶き片栗＞の材料を混ぜ合わせる。【作り方】1、鍋に＜合わせだし＞の材料を入れて強火にかけ、煮たったら厚揚げとカブを加える。落とし蓋をし、煮汁が落とし蓋にあたり、全体に広がる位の火加減で、10分煮含める。2、最後に取り置いたカブの葉を加え、1〜2分煮る。＜水溶き片栗＞を全体にまわし入れ、トロミがついたら器に盛る。