女優の高橋智子さんが16日未明、交通事故のため死去したことが18日、分かった。所属事務所の「碗プロダクション」が公式サイトで発表した。39歳。北海道出身。葬儀は遺族の意向により、近親者のみで執り行われる。



【写真】在りし日の高橋智子さん 皆に愛された優しい素顔

同サイトで「弊社所属の高橋智子が、2025年10月16日未明、交通事故のため急逝いたしました」と報告。「突然のことに、一同未だそのことを信じられず、受け入れがたい思いです」と記した。



高橋さんは2011年に設立した同事務所の創立メンバーで「責任感も強く情にも厚く、皆に愛されていました」とし、「彼女の残してくれた功績に、心より感謝申し上げます」と追悼した。



公式プロフィルによれば、高橋さんは舞台中心に活躍したほか、テレビ朝日系「緊急取調室」やテレビ東京系「ラスト・ドクター」などに出演した。



発表全文は、以下の通り。



◆ ◆

関係者、応援してくださる皆様へ



訃報



弊社所属の高橋智子が、2025年10月16日未明、交通事故のため急逝いたしました。享年39歳でした。



突然のことに、一同未だそのことを信じられず、受け入れがたい思いです。



高橋智子は、弊社創立メンバーとして、精力的に活動をしてくれておりました。責任感も強く情にも厚く、皆に愛されていました。

彼女の残してくれた功績に、心より感謝申し上げます。



ご遺族の意向により、葬儀は近親者のみにて執り行われます。



応援してくださる皆様、関係者の皆様には、生前、温かいご支援を賜りましたこと、心より感謝申し上げます。

◆ ◆



（よろず～ニュース編集部）