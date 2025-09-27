YouTubeチャンネル「ドラマ考察トケルチャンネル」を運営するドラマ考察系YouTuber・トケル氏が、「【2025秋ドラマ】視聴優先度の高いドラマランキング！ ロイヤルファミリー ちょっとだけエスパー シナントロープ 良いこと悪いこと」と題した最新動画を配信。2025年秋スタートのドラマから、視聴者アンケートをもとにランキング形式で紹介し、注目のドラマや注目キャストについて熱く語った。