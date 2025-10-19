１９日放送のフジテレビ系情報番組「Ｍｒ．サンデー」（日曜・午後８時５４分）では、「どうなる日本政治ＳＰ」と題し、激動の政局を自民党と日本維新の会が２０日にも連立政権合意書に署名する見通しとなったこと中心に報じた。

この日の番組に生出演した国民民主党の玉木雄一郎代表は元ＮＨＫの岩田明子氏に「自民、維新と組むことも？」と聞かれると「政策が一致したら当然あります」と返答。「（支持母体の）連合のいいなりになってるわけじゃなくて、むしろ連合も変わった方がいいと申し上げているし、同じことを立憲民主党にも言ってるんです」と続けた。

ＭＣの宮根誠司氏が「連立に入らないと、せっかくいい政策を持っていても実現が難しいのでは？」と言うと「（維新の）吉村さんにも同じことを言われました」と話した上で「今回、維新が出した結論も閣外で大臣を出さないですよね。大臣出さないと、決断しないと、責任取ってやらないと政策実現できないんじゃないか？ と言われたんですけど、結局、維新も入らないんですよ」と続けた。

その上で「結局、入ったからと言って実現できるものでもないし、外にいたって実現できる政策は今回、いくつかあったんで、過半数を割っている状況で、新しい知恵と技が問われてると思うんで、私たちも正直、模索してます」と話した。