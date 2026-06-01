国民民主党の玉木雄一郎代表が2026年6月1日にXを更新。ラジオ番組に出演するためにタクシーに乗ったところ、運転手から行き先の指定間違いを指摘してもらえたことを明かした。「あやうく有楽町のニッポン放送に向かうところを」玉木氏は同日、ラジオ番組「おはよう寺ちゃん」（文化放送）に出演した。一方、出演前にはXで「朝、ラジオに出るためにタクシーに乗って『ニッポン放送お願いします』と言った」と明かしつつ、「運転手さ