10月16日、小栗旬（42）と韓国のトップ女優であるハン・ヒョジュ（38）が主演を務めるNetflixのドラマシリーズ『匿名の恋人たち」の配信がスタートした。同作は大人の純愛を描くロマンティックコメディだ。

10月13日配信のWEBメディア『クランクイン！』のインタビューで、小栗は「本当によくみんなで飲みに行きました。地方ロケでも、俳優だけでなく、撮影部などスタッフさんたちも巻き込んで行きました。撮影中に、みんなでゴルフにも行ったよね」と振り返っていた。

「小栗さんは大のお酒好きで、役者仲間との飲み会には頻繁に顔を出していることで知られています。また、’23年6月から自身も所属するトライストーン・エンタテイメントの社長に就任したこともあり、所属する後輩たちともよくお酒を囲んでいますね」（芸能関係者）

弊誌は9月上旬にも小栗が事務所の後輩・坂口健太郎（34）やスタッフらと都内で飲み会を行っているところを目撃している。

ラフな服装だったが手元にはパソコンが。事務所の仲間たちとコミュニケーションをとる傍らで、仕事の話も兼ねていたのかもしれない。

10月10日には都内でおこなわれたPodcast番組『B-side Talk 〜心の健康ケアしてる？』の公開収録に出席した際、小栗は事務所の社長に就任してから、「所属している人間がうまく休みを取れているか気にするようになりました」と告白。

さらに「いろいろな人がいる」と続け、「『元気である限りは休みたくない』って言う方もいらっしゃいます。そういうときにはなるべく『（体などに）何か変化がないかな？』と見るようにしたいなと思っています。無理しちゃう人もやっぱりいるので」と話していた。

「トライストーンには、木村文乃さん（37）や綾野剛さん（43）など60人以上のタレントが所属しています。近年は増加傾向にあり、その分、スタッフも増えていることでしょう。タレントに限らずスタッフのことにも気にかけていて、働きやすい環境づくりを重要視しているといいます。

同社は小栗さんが社長に就任してから、大手の芸能プロダクションとも連携するようになったそうです。そのような背景もあり企業としての在り方や労務管理について、より深く考えようになったようです。

事務所の所属タレントである田中圭さん（41）、坂口さんとスキャンダルが相次いだなかでも、その姿勢は変わりません」（前出・芸能関係者）

役者として、そして社長として身を粉にして働く小栗自身も時には休んでほしいところだが……。