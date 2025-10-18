JIJIM¡¢¼«¼ç¥ìー¥Ù¥ë¤è¤ê½é¤ÎEP¡Ø²½¿§ - KESHIKI -¡Ù¥ê¥êー¥¹¡¡¼ýÏ¿¶Ê¡Ö¥Ö¥ë¥¸¥ç¥ï¥¸ー¡×Àè¹ÔÇÛ¿®
¡¡JIJIM¤¬¡¢¼«¼ç¥ìー¥Ù¥ë Kilim record¤è¤ê½é¤ÎEP¡Ø²½¿§ - KESHIKI -¡Ù¤ò11·î28Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼ýÏ¿¶Ê¡Ö¥Ö¥ë¥¸¥ç¥ï¥¸ー¡×¤ò11·î7Æü¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ß±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¡¢Æ£°æ É÷¡ßÀîÂ¼¸µµ¤¡¢Æ£¸¶Áï¡ßµûË¡Ä¡ÄÂÐÃÌ¤òÄÌ¤·¤ÆÉ½¤ì¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î»×ÁÛ¡Ë
¡¡ËÜ¾ðÊó¤Ï¡¢ËÜÆü10·î18Æü¤Ë¥á¥ó¥Ðー5¿Í¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ë»³Íü ºùºÂ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£ËÜEP¤ÏÁ´¶Ê¿·¶Ê¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â´ðÄ´¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ÇÊñ¤ß¹þ¤à³Ú¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¥È¥é¥¤¤ò½Å¤Í¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î±ü¹Ô¤¤È¥·¥ó¥¸¥å¡ÊVo¡Ë¤Î´¶À¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ö¥ë¥¸¥ç¥ï¥¸ー¡×¤Ï¡¢¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÀûÎ§¤ò8Ê¬¤Î6Çï»Ò¤«¤é¤Ê¤ë¥À¥Ö¥ë¥¸¥°¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢½©É÷¤Î¤è¤¦¤ËÆÏ¤±¤ë¥Þー¥Á¥ó¥°¥Ý¥Ã¥×¡£¥¨¥¹¥Î¤ä¥Õ¥©ー¥¯¥í¥¢¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÍ×ÁÇ¤â¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¡¢¥¸¥ã¥ó¥°¥êー¤Ë¤«¤ÌÄ¤é¤µ¤ì¤ë¥¨¥ì¥¡¢¥«¥¦¥ó¥¿ー¥á¥í¥Ç¥£¤Î¤è¤¦¤Ë²Î¤ÈÍí¤ß¹ç¤¦¥Ùー¥¹¥é¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¥Ó¥ê¥Æ¥£¤È¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¤¬¡¢¥·¥ó¥¸¥å¤Î²ÎÀ¼¤ËÁ¡ºÙ¤ÊºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢10·î19Æü17»þ¤è¤êÊüÁ÷¤Î¼«¿È¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥ì¥®¥å¥éー¥é¥¸¥ª¥×¥í¥°¥é¥à¡ØJIJIM¤ÎBest of Luck!!!¡Ù¡ÊFM FUJI¡Ë¤Ë¤Æ¡¢ËÜ³Ú¶Ê¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢JIJIM¤Ï10·î¤è¤ê¼«¿È½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¤ò´Þ¤àÁ´¹ñ4ÅÔ»Ô¤Ç¤Î¥Ä¥¢ー¡Ø¥«¥ó¥« ¥Î ¥«¥ó¥« ¥Ä¥¢ー 2025¡Ù¤ò³«ºÅÃæ¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÅìµþ¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±é¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¸½ºßÈ¯ÇäÃæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦JIJIM ¥·¥ó¥¸¥å¡¡¥³¥á¥ó¥È
²½¿§ - KESHIKI -¾ð·Ê¤äÉÁ¼Ì¡¢ÑëÆá¤ò²»¤Ë¤·¤è¤¦¤È»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤ÎEPºî¤ê¡£¤³¤Î²»³Ú¤ÎÌÜÅªÃÏ¤Ï¤¢¤Ê¤¿¡£¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¾ð·Ê¤äÉÁ¼Ì¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ËÆÏ¤¤¤Æ´°À®¤µ¤»¤ë°ìËç¤Ë¡£
¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¤³¤Î°ìËç¤ÏÃ¯¤«¤ËÆÏ¤¤¤Æ½é¤á¤Æ·Ê¿§¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¾ð·Ê¤¬¹¤¬¤ê¡¢²»¤Î¶¦ÌÄ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£5¤Ä¤Î¿§¤ÏÃ¯¤«¤ËÆÏ¤¤¤Æ½é¤á¤Æ¤Þ¤À¸«¤Ì¤â¤Î¤Ë²½¤±¤Æ¹Ô¤¯¡£¤½¤³¤Ç½é¤á¤Æ´°À®¤µ¤ì¤ë°ìËç¡¢¡Ö²½¿§ - KESHIKI -¡×¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
