3000万の税金を嫌がるダメ経営者。最悪脱税して会社を絶対絶命にしてしまうので、必ず生き残る方法を知ってください。
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeで「3000万の税金を嫌がるダメ経営者。最悪脱税して会社を絶対絶命にしてしまうので、必ず生き残る方法を知ってください。」とのタイトルで動画を公開したのは、“倒産させないプロ”こと市ノ澤翔氏。数多くの会社を経営危機から救ってきた市ノ澤氏が、経営者たちが陥りやすい「節税の罠」について警鐘を鳴らした。
動画の冒頭で市ノ澤氏は「一般的には、節税をしたらお金が残りそうなイメージがあるんだけど、現実は真逆で、一生貧乏な社長になってしまうんだよね」と言い切る。その理由について「税金を減らすために利益を食いつぶし、お金を使い果たしたせいで会社に現金が残らず、いざという時に経営が立ち行かなくなるケースが本当に多い」と数々の現場での実体験を語った。
また、多くの日本の中小企業経営者が“税金を払うくらいなら無理にでも節税したい”と考えてしまいがちだが、そこに大きな落とし穴があるという。「税金額だけでなく、手元に残る現金で考えないと、夢や目標、事業拡大どころか大切な家族や従業員を守ることもできない」と力説。独自の経営セオリーとして「税金をしっかり払うことで初めてキャッシュが残る。節税ばかりに目がいくと“貧乏一直線”ですよ」とバッサリ断じている。
その上で、市ノ澤氏は自身の夢についても言及。「うちの会社はサッカーチームを作って世界一にするのが目標。日本の中小企業を黒字化して日本経済のレベルを上げ、エンタメも盛り上げる好循環を作るんだ」と語り、納税によって得られる資金の大切さを重ねて強調した。
気付きのきっかけは人それぞれだが、市ノ澤氏によれば「これを何十年も繰り返してやっと“なぜお金が残らないのか”に気付くベテラン経営者も多い」といい、「多数派（節税派）が正しいのか、少数派（きちんと納税する人）が正しいのか、一度冷静になって考えてみてほしい」と呼びかけた。
さらに動画の終盤では「節税の意識が行き過ぎて脱税に手を染めてしまうと、最悪の場合は倒産や廃業に追い込まれる。脱税はただの犯罪行為であり、市場から淘汰されるだけ」と厳しく指摘。「節税社長はイコール貧乏社長、金持ち社長と貧乏社長、どっちになりたいかということを考えて、正しい経営判断をしてほしい」と、独自の黒字格言まで示した。
ラストには「節税をし続けてもお金持ちにはなれない。今日の話が参考になった方は、グッドボタンやチャンネル登録、公式LINEも登録して、本当に会社にお金を残す黒字経営を一緒に実現していきましょう」と視聴者に呼びかけ、動画を締めくくった。
