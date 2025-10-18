アメリカのトランプ大統領とウクライナのゼレンスキー大統領が17日、ホワイトハウスで会談しました。会談の冒頭、トランプ氏はウクライナへの巡航ミサイル「トマホーク」の供与について、慎重な姿勢を示しました。

トランプ大統領

「トマホークやウクライナに過去4年間送り続けてきた他の色々なものが我々も必要だ。トマホークのことを考えることなく、戦争を終結できることを望む」

ゼレンスキー大統領

「もちろん我々も戦争を終わらせたいが、これは技術戦争だ。ウクライナには我々が生産した（標的を定める）数千の無人機があるがトマホークはない。だからトマホークが必要だ」

トランプ氏は17日、ゼレンスキー氏との会談で、ウクライナが求めているモスクワも射程に入る巡航ミサイル「トマホーク」の供与について、「戦闘の激化など多くの悪い事態が起こりうる」などと述べ、慎重な姿勢を示しました。

トランプ氏とロシアのプーチン大統領が16日に行った電話会談で、トマホークを供与しないようけん制したプーチン氏に配慮したものとみられます。

一方、ゼレンスキー氏は改めてトマホークが必要だと強調し、無人機の生産でアメリカとの連携強化を図りたい考えを示しました。

トランプ氏はまた、 ハンガリー で予定している米露 首脳会談 について、ゼレンスキー氏を交えた3者会談にはならないとの見通しを示しました。