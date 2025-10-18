誰もが失点を覚悟...神戸10番はピッチを叩いて悔しがる。鹿島守護神の“GOD”セーブに反響続々！「バケモンだわ日本で一番うまいだろ」「やっぱり早川最強じゃん！」
「今日も“GOD”セーブ」。試合を中継した『DAZN』の公式Xが称える。「誰もが失点を覚悟のシーン しかしそこには早川友基が立ちはだかる！」。
鹿島アントラーズは10月17日、J１第34節でヴィッセル神戸と敵地で対戦。０−０のスコアレスドローに終わった。
シュート数は鹿島の８本に対し、神戸は12本。CKでもFKでも、鹿島はその数字で下回ったが、神戸の攻撃を粘り強く跳ね返した。そのなかで特筆すべきは、開始３分のピンチを救ったGK早川の好守だ。
右サイドからクロスを入れられる。これを収めた大迫勇也に至近距離からシュートを打たれる。早川は素早く前に出て、身体全体で“面”を作り、左足でブロック。神戸の10番はピッチを叩いて悔しがる。
日本代表に定着しつつある守護神のビッグプレーに、SNS上では以下のような声があがった。
「頼もしすぎる！」
「早川マジパねーわ」
「何だこのキーパー」
「これ止めるのはエグすぎる」
「やっぱり早川最強じゃん！」
「ブロッキング作るまで音速すぎるだろ」
「早川って簡単そうに止めるよな、改めてバケモンだわ日本で一番うまいだろ」
「脇あたりに来るあの絶妙な高さのシュートを足を浮かせて止めるの初めて見た」
「これ出来るキーパー、今のJリーグにはいないよ」
「結果的にここで大迫のシュート止めたのがキーポイントになったな」
「今シーズン早川のセーブでいくつ勝ち点稼いでるんだ」
鹿島は前節に続く引き分けだが、３試合連続のクリーンシート。「今日も今日とて早川友基」だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】それ止めるのかよ!? 鹿島の絶対守護神・早川友基の超絶セーブ！
