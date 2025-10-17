佐野元春 ＆ THE COYOTE BAND、ニューアルバム『HAYABUSA JET II』リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

佐野元春 ＆ THE COYOTE BANDが、ニューアルバム『HAYABUSA JET II（読み：ハヤブサ・ジェット・セカンド）』を12月10日にリリースすることが決定した。

■時代を超えて響くメッセージ性の強い楽曲

「我々は、この国の大衆音楽史上屈指の才能の絶頂期を目撃しているのかもしれない。」―『ROCKIN’ ON JAPAN』

優れたポップセンス、卓越したソングライティング、そして圧倒的なライブパフォーマンスで、日本の音楽シーンに唯一無二の存在感を放つ佐野元春。2025年3月にデビュー45周年を迎え、現在活動を共にするザ・コヨーテバンドも結成20年目を迎えた。そんな節目の年にリリースされるのが『HAYABUSA JET II』。

常に新しい音楽表現を追い求める佐野が取り組んだテーマは「元春クラシックスの再定義」。自身のクラシック曲を“新世代にプレゼンテーションしたい”という想いから『HAYABUSA JET』の制作がスタートした。『HAYABUSA JET I』では80年代の楽曲を中心に再定義が行われたが、新作『HAYABUSAJET II』では、時代を超えて響くメッセージ性の強い楽曲が数多く収録されている。

前作同様、これまで多くの若者を鼓舞し勇気づけてきた名曲が、最新のスタイルで甦る。そこに流れるのは、“ノスタルジーだけでは終わらせない”という佐野の強い意思だ。リリックや演奏を可能な限り“今”に響かせることで、聴く世代を超えて楽曲の真価を問う。佐野が近年よく口にする「For future generations（未来の世代のために）」という言葉に、今の彼の想いが込められている。

コヨーテバンドの演奏は、楽曲が持つエッセンスをオリジナル以上に際立たせ、より強靭なサウンドを生み出している。レコーディングエンジニアは長年佐野サウンドを支えてきた渡辺省二郎、マスタリングはUKの名匠マット・コルトンが担当。

デビュー45周年、そしてコヨーテバンド結成20年。佐野元春の旺盛な開拓精神は今も健在だ。「ノスタルジーだけでは終わらせないぜ」――そんな佐野の声が、アルバムの隅々から聴こえてくる。収録内容の詳細はオフィシャルサイトをチェックしよう。

■佐野元春 コメント

■リリース情報

2025.12.10 ON SALE

ALBUM『HAYABUSA JET II』

