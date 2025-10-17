起業家になりきった脳科学者・茂木健一郎、イーロン・マスク人格で『鏡よ鏡』に挑戦！破壊力抜群の自己肯定トーク
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
動画タイトル『鏡よ鏡よ鏡さん、世界で一番かしこい人はだあれ？』では、起業家になりきった脳科学者の茂木健一郎さんが、イーロン・マスクになりきった姿で“世界一”を巡るコントを展開した。動画内で茂木さんは「鏡よ鏡よ鏡さん、この世界で一番金持ちなのは誰? それはあなた、イーロン・マスクさんです」と自身をイーロン・マスクに見立てて、ユーモラスに自問自答するやり取りを繰り返した。
さらに「そうだろう?やっぱり僕だよね。世界で一番金持ちなのはイーロン・マスクだよね」と自身のキャラクターになりきるだけでなく、「世界で一番頭がいいのは誰?…やっぱり僕、イーロン・マスクだよね」「世界で一番美しいのは誰?…やっぱり世界…世界で一番美しいのは僕だよね」と、“万能感”全開のスタンスを随所で強調。茂木さんはその流れで、「この瞬間、イーロン・マスクはジェンダーのステレオタイプを超えて、世界で最も偉大な人間になったのである」と語り、金持ちや賢さは男性のイメージ、美しさは女性のイメージになりがちな中で、「イーロン・マスクはその3つを兼ね備えることで、最も素晴らしい人間になった」と独自の視点を添えた。
動画の締めくくりでは「何なんだこのコメディは。ちょっと実験してみましたけどね。どうかなこれな」と自身の“コント”を振り返り、視聴者への問いかけで動画を終えた。茂木さんのお茶目な実験精神と、イーロン・マスク像を通じて社会のステレオタイプを皮肉ったユーモラスな内容となっている。
さらに「そうだろう?やっぱり僕だよね。世界で一番金持ちなのはイーロン・マスクだよね」と自身のキャラクターになりきるだけでなく、「世界で一番頭がいいのは誰?…やっぱり僕、イーロン・マスクだよね」「世界で一番美しいのは誰?…やっぱり世界…世界で一番美しいのは僕だよね」と、“万能感”全開のスタンスを随所で強調。茂木さんはその流れで、「この瞬間、イーロン・マスクはジェンダーのステレオタイプを超えて、世界で最も偉大な人間になったのである」と語り、金持ちや賢さは男性のイメージ、美しさは女性のイメージになりがちな中で、「イーロン・マスクはその3つを兼ね備えることで、最も素晴らしい人間になった」と独自の視点を添えた。
動画の締めくくりでは「何なんだこのコメディは。ちょっと実験してみましたけどね。どうかなこれな」と自身の“コント”を振り返り、視聴者への問いかけで動画を終えた。茂木さんのお茶目な実験精神と、イーロン・マスク像を通じて社会のステレオタイプを皮肉ったユーモラスな内容となっている。
関連記事
茂木健一郎「決めつけがちな人は“人生というゲーム”で損する」 SNS時代に警鐘
茂木健一郎「地球全部メガソーラーで覆っちまおうぜ、でも誰が使うんだ？」皮肉炸裂！
脳科学者・コメディアン茂木健一郎氏、政界天気を大胆解説「視界が見えない日本列島」
チャンネル情報
一人ひとりの「個性」が活かせて、「自由」で、「創造的」な生き方ができるように、応援するような発信をしていきたいと思います。複雑な現代を生きるための、科学、社会、本、音楽、映画、文化、芸術、人間、コメディを扱う総合的な脳の教養のチャンネルです。人間の脳のこと、人工知能のこと、創造性のこと、個性のことなどを考えます。