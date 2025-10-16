霜降り明星・粗品、離婚理由に言及 元妻は過去にアイドル活動
【モデルプレス＝2025/10/16】お笑いコンビ・霜降り明星の粗品が15日深夜、ブラックマヨネーズ・吉田敬とともにMCを務める新番組「吉田と粗品と」（読売テレビ／毎週水曜0：59〜）に出演。粗品が離婚の理由について言及する場面があった。
【写真】粗品、元アイドル美人妻とのウェディングフォト
「人には言えないけど誰かに聞いてほしい」という一般人のディープな悩みに2人が寄り添う同番組。今回、「夫と離婚したい」という38歳の主婦から、粗品が離婚した理由を問われる場面が。粗品は、「やかましわ！」とツッコみつつも「自分のためもありますし、仕事がどうとかも。僕は特に不貞行為があって、とかそういう話でもなく」と大きな出来事があったわけではないと伝えた。
続けて「疲れて、とか徐々にしんどくなって、という感じでしたかね。ある日突然バーンとかではなく」と語ると、吉田は「『このまま一緒におったらしんどい時間が続くな』みたいな？」と質問。粗品は「そうですね。それに近いですね」と頷きつつ、離婚したあとの状況について「離婚するときに思っていた、『離婚したらこれはこなるな』みたいな、『仕事はこういう働き方できるな』みたいなのは、そうなっています」と変化を明かした。さらに、「結婚、離婚って大層なことに思われる方もいると思う」「意外に結構みんな離婚はするし」と寄り添っていた。
また、粗品はご祝儀をくれた人などに離婚の報告をしていたことを口に。その際、ある人からもらった言葉を振り返った。「『（離婚は）バツ1って言うけどバツ1じゃないよ。結婚した瞬間にで丸が1個ついてんねんから、今バツ1って言うけどプラマイ0で普通の状態やから気にしないで』って言ってくれて、それがめっちゃ嬉しいって思ったんです。助かるな、みたいな」と回顧し、「その名言をくれたのが中居正広さん」と明かしていた。
アイドル・Qubicとして活動していたタレントの秋山衣梨佳と2021年に結婚を発表した粗品。霜降り明星がパーソナリティを務めるラジオ番組「霜降り明星のオールナイトニッポン」（ニッポン放送／毎週金曜25時〜）では、2022年に結婚式を挙げたことを明かし、同年9月に秋山のInstagramにて純白スタイルのウェディングフォトを投稿していた。2023年、霜降り明星のYouTubeチャンネルで離婚を報告している。（modelpress編集部）
情報：読売テレビ
【Not Sponsored 記事】
